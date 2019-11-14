Решить вопрос очистки озер Бурабая поручил Касым-Жомарт Токаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Решить вопрос очистки озер Бурабая поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Очень актуален вопрос очистки озер Боровое и Щучье. Мы должны сохранить живописную природу Бурабая для будущих поколений. Поручаю профильному министерству и заинтересованным органам принять соответствующие меры для решения этого вопроса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.