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Решить вопрос очистки озер Бурабая поручил Касым-Жомарт Токаев

14 Ноября 2019 13:04
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Решить вопрос очистки озер Бурабая поручил Касым-Жомарт Токаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Решить вопрос очистки озер Бурабая поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

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«Очень актуален вопрос очистки озер Боровое и Щучье. Мы должны сохранить живописную природу Бурабая для будущих поколений. Поручаю профильному министерству и заинтересованным органам принять соответствующие меры для решения этого вопроса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область, Экология,
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Серик Сабеков

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