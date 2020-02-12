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Решить проблемы столичных дольщиков за три года пообещал Алтай Кульгинов

12 Февраля 2020 14:37
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Решить проблемы столичных дольщиков за три года пообещал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице насчитываются 76 проблемных многоквартирных жилых домов. Об этом заявил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проблема долевого строительства волнует многих наших граждан. Есть дома, которые десятилетиями не строятся. Такие объекты, как «Территория комфорта», «Шыгыс», «Жагалау». В целом, у нас 76 проблемных многоквартирных жилых комплексов», - сказал Алтай Кульгинов на отчетной встрече с населением.

По его словам, в прошлом году в столице сдали 10 многоквартирных домов, при этом акимат решил проблемы 2,5 тысяч человек.

«В этом году в два раза больше проблемных объектов планируем сдать в эксплуатацию. В целом, в течение трех лет решим эту проблему. По каждому дому мы составили дорожную карту и есть еще над чем работать. Здесь нужно понимание со стороны жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). К сожалению, в некоторых ЖСК жители, дольщики знают, что проблема общая, но разделились на два лагеря. Вот это не приемлемо», - подчеркнул аким.

Он проинформировал, что вчера провел встречу с дольщиками ЖК «Территория комфорта», который на данный момент сносится.

«В январе застройщик (Территория комфорта) вынужден был приостановить работы в связи с погодными условиями – обильный снегопад, метели. Потому что стоял вопрос безопасности. Сейчас они продолжают работы. Идет активное проектирование. Сложные объекты - «Шыгыс», «Жагалау». В субботу иду встречаться с дольщиками. Но в целом настрой у нас очень серьезный. Поддержка государства есть. Вот это и есть социальное государство. Но, к сожалению, есть мошенники, которые обманули наших граждан, которые за единственным жильем больше десяти лет ждут, некоторые не дождались, но мы решим эту проблему», - заверил Алтай Кульгинов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство,
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Акбота Кузекбай

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