Решить проблемы смогли жители Туркестанской области в Общественной приемной Nur Otan
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Общественной приемной Туркестанского областного филиала партии Nur Otan, работающей в формате оpen space, прием граждан провел первый заместитель акима области Косман Айтмухаметов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии.
Около двадцати жителей области, приехали из разных районов, чтобы воспользоваться возможностью, предоставляемую партией и рассказать о волнующих проблемах. Ряд вопросов был решен сразу на месте.
Например, жители Туркестана А. Атекева и А. Нысамбаева, много лет стоящие в очереди на получение жилья, обратились по квартирному вопросу. Им сообщили, что к концу года согласно очереди в городе будет выдаваться жилье. А семье другой жительницы Туркестана Г. Жадиловой в 2017 году выдано жилье. Но владельцы дома узнали об этом только в 2019 году. Когда они пошли в выделенный им дом, оказалось, что там живут другие люди.
Косман Айтмухаметов, выслушавший гражданку, которая не может заселиться в свой дом, пообещал взять этот вопрос на контроль. Возбуждено уголовное дело по поводу того, что на этот дом оформлены поддельные документы. В ближайшее время незаконно въехавшие в него люди будут выселены по решению суда.
С. Мусаева, приехавшая из Арыси, подняла вопрос восстановления дома, пострадавшего от взрывов, К. Бегалиева просила содействия в ремонте объекта предпринимательства. Первый заместитель акима области отметил, что лично поедет в Арысь и даст поручение проверить дом, а по поводу коммерческого объекта даст задание Палате предпринимателей.
Житель села Старый Икан Э. Курбанхадиев поднял проблему с электроснабжением. На что получил ответ, что решена она будет в 2020 году. На эти цели выделяется 22 млн тенге.
Многодетной матери из Туркестана Ж. Абдуллаевой, просившей материальной помощи для подключения дома к газу, будет оказано содействие в получении кредита.
А. Кобегеновой, приехавшей из Келесского района, помогут с получением адресной социальной помощи, решением проблемы с питьевой водой.
Некоторых жителей проконсультировали, по ряду вопросов поручения даны акиматам городов и районов. Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan подчеркнул, что решение вопросов, поднятых гражданами на приеме, партийцы будут держать на контроле.
На сегодня Общественная приемная Туркестанского областного филиала партии Nur Otan успела стать площадкой, объединяющей представителей власти и общественность. И в будущем руководители государственных органов будут на ее базе рассматривать обращения граждан.
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