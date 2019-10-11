Решить проблемы смогли жители Туркестанской области в Общественной приемной Nur Otan

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Общественной приемной Туркестанского областного филиала партии​ Nur Otan, работающей в формате​ оpen space, прием граждан провел первый заместитель акима области Косман Айтмухаметов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии.

Около двадцати жителей области, приехали из разных районов, чтобы воспользоваться возможностью, предоставляемую партией и рассказать о волнующих проблемах. Ряд вопросов был решен сразу на месте.​





Например, жители Туркестана А. Атекева и А. Нысамбаева, много лет стоящие в очереди на получение жилья, обратились по квартирному вопросу. Им сообщили, что к концу года согласно очереди в городе будет выдаваться жилье. А семье​ другой жительницы​ Туркестана​ ​ Г. Жадиловой в​ ​ 2017 году выдано жилье. Но владельцы дома узнали об этом только в 2019 году. Когда они пошли в выделенный им дом, оказалось, что там живут другие люди.





Косман Айтмухаметов, выслушавший гражданку, которая не может заселиться в свой дом, пообещал взять этот вопрос на контроль. Возбуждено уголовное дело по поводу того, что на этот дом оформлены поддельные документы. В ближайшее время незаконно въехавшие в него люди будут выселены по решению суда.

С. Мусаева, приехавшая из Арыси, подняла вопрос восстановления​ дома, пострадавшего от взрывов, К. Бегалиева просила содействия в ремонте объекта предпринимательства. Первый заместитель акима области отметил, что лично поедет в Арысь и даст поручение проверить дом, а по поводу коммерческого объекта даст задание Палате предпринимателей.​





Житель села Старый Икан​ Э. Курбанхадиев поднял проблему с электроснабжением. На что получил ответ, что решена она будет в​ ​ 2020 году. На эти цели выделяется​ ​ 22 млн тенге.

Многодетной матери из Туркестана Ж. Абдуллаевой, просившей материальной помощи для подключения дома к газу, будет оказано содействие в получении кредита.





А. Кобегеновой, приехавшей из Келесского района, помогут с получением адресной социальной помощи, решением проблемы с питьевой водой.

Некоторых жителей проконсультировали, по ряду вопросов поручения даны акиматам городов и районов. Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии​ Nur Otan подчеркнул, что решение вопросов, поднятых гражданами на приеме, партийцы будут держать на контроле.





На сегодня Общественная приемная Туркестанского областного филиала партии​ ​ Nur Otan успела стать площадкой, объединяющей представителей власти и общественность. И в будущем руководители государственных органов будут на ее базе рассматривать обращения граждан.​



