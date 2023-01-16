Решить проблему с регистрацией авто с армянскими номерами пообещали в МВД РК

16 Января 2023, 12:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках легализации иностранных автомобилей будет решен вопрос по регистрации машин с армянскими номерами. В частности, Министерством внутренних дел ведется работа по снятию их с армянского учета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время возникает ряд вопросов. Во-первых, это касается машин из Армении. Как всем известно, за последние два-три года в стране было зарегистрировано много машин с армянскими номерами. В рамках легализации авто все эти вопросы будут рассмотрены и полностью решены. Министерством внутренних дел проводятся мероприятия по их снятию с армянского учета. Думаем, что эта проблема будет решена», - сказал на брифинге и.о. председателя Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев.

Второй вопрос касается машин, въехавших в страну в качестве запасных частей.

«Их используют по всей республике. Мы также ведем работу по этому вопросу. Каждый автовладелец для легализации своей машины должен обратиться в отдел регистратуры автоЦОНов. Там проверят все документы, машину, а затем по каждому автомобилю будут принимать отдельное решение. Не нужно переживать по этому поводу. Вопрос будет полностью рассмотрен нами. В связи с поручением Главы государства, МВД приложит все усилия для решения этих вопросов», - добавил Кайсар Султанбаев.