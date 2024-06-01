Проект системы орошения для выращивания кукурузы презентовали в Костанайской области

Вице-премьер Серик Жумангарин 31 мая посетил Костанайский регион, который, по прогнозам распространения саранчи, стоит на втором месте по размерам площадей – 775,6 тыс. га.

Из-за холодной погоды массовое отрождение личинок не вступило в активную фазу, поэтому химобработка проведена пока только на площади 1,9 тыс. га в Джангельдинском, Амангельдинском, Камыстинском районах и Аркалыке.

Вице-премьер посетил Джангельдинский район области, один из южных, где ознакомился с ходом обработки от саранчи и наличием техники, пестицидов и других необходимых средств.

В Аркалыке Серику Жумангарину презентовали проект системы орошения для выращивания кукурузы на площади 256 га ТОО «КМК-Агрохолдинг». Систему начнут применять уже в этом году. Одно дождевальное оборудование установлено на площади 50 га, остальное будет в июне этого года.

На полях ТОО «Село Восточное», расположенных близ Аркалыка, вице-премьер встретился с сельхозпроизводителями региона. Представители Союза фермеров Казахстана озвучили проблему нескольких крестьянских хозяйств, где не могут получить льготное кредитование на весенне-полевые работы по программе «Кең дала 2». Здесь же, на месте, Серик Жумангарин поручил представителю «Аграрной кредитной корпорации» (АКК) разобраться с причинами такой затянутости и дать ответ фермерам.

«Кең дала 2» – это новая программа АКК, по которой дополнительно выделяется 300 млрд тенге на весенне-полевые работы. Финансовые ресурсы привлекаются с рынка частного капитала. При этом обеспечивается льготная ставка вознаграждения для заемщиков на уровне 5% годовых. Для фермеров, не имеющих достаточного залогового имущества, будут предоставляться гарантии ФРП «Даму» в размере 85% от суммы займа.

В Костанайской области Серик Жумангарин также посетил жителей населенных пунктов, пострадавших от паводков, и ознакомился с ходом строительства жилых домов в селе Тауыш Джангельдинского района.