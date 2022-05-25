25 Мая 2022 00:15

Решит ли закон о банкротстве физлиц вопрос с проблемными кредитами в РК – мнение экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как отмечают эксперты, в Казахстане растет число проблемных кредитов, многие люди не могут выполнить свои обязательства перед банками. В этом контексте возрастает актуальность недавно внесенного на рассмотрение Мажилиса Парламента РК законопроекта «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня значительное количество граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения по различным причинам. Это потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введенных ранее карантинных мер по коронавирусной инфекции.

«Платежеспособность наших сограждан должна быть восстановлена, для чего предлагается механизм банкротства граждан», - отмечает заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов.

Министерство завершило работу по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» и документ уже поступил на рассмотрение Мажилиса.

Согласно нормам законопроекта, гражданам предлагается три вида процедур. Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи), – 36018 тенге.

«При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МКО и коллекторскими агентствами», - пояснил Кайрат Миятов.

Отметим, что внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Электронное правительство». Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других госорганов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений. По результатам проверки должнику будет направлено соответствующее уведомление (отказ либо начало внесудебного банкротства). Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.

«В ходе данной процедуры имущество должника может быть реализовано на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника», - уточнил Кайрат Миятов.

В случае если размер всех обязательств не превышает стоимость имущества, применяется процедура восстановления платежеспособности с обязательным утверждением плана восстановления платежеспособности (до 5 лет). Также законопроектом предусмотрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности. Разработанный проект закона также предусматривает изменения и дополнения в 21 законодательный акт (8 кодексов и 13 законов).

Ранее предполагалось наложение запрета на изъятие единственного жилья у должника. В связи с этим в Минфине пояснили, в каких случаях кредиторы смогут изъять жилье при процедуре банкротства физических лиц.

«Если жилье является предметом залога, то кредиторы вправе будут его изъять в ходе судебного банкротства. Но я хотел бы обратить внимание на поправки, которые были внесены в прошлом году в закон о банковской деятельности. Там введена обязанность для банковских учреждений проводить процедуру урегулирования для того, чтобы предоставить более удобные условия для заемщика, чтобы не лишать его жилья и не изымать предмет залога. В этом направлении банковские учреждения работают и заключают дополнительные соглашения, пытаясь найти со всеми заемщиками более приемлемые условия», - сказал Кайрат Миятов в ходе публичных слушаний по законопроекту, предусматривающему банкротство физических лиц.

Как отметил спикер, прежде чем принимать решение о банкротстве, необходимо обязательно с банковскими учреждениями пройти эту процедуру и постараться найти подходящие условия для того, чтобы погасить долги и не прибегать к процедуре банкротства.

«Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не могут подать на него заявление. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию. Однако долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого лица, списанию не подлежат», - добавил Кайрат Миятов.

Однако следует помнить и о последствиях, которые ждут граждан при применении процедуры банкротства физических лиц.

«Обращаю внимание на последствия, которые возникают с момента применения внесудебного банкротства. Во-первых, все установки долговых обязательств считаются истекшими, должнику запрещается совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств и выезжать за пределы страны, за исключением отдельных случаев», - пояснил Кайрат Миятов.

Помимо этого, кредиторам запрещается требовать от должника исполнения обязательств, а также приостанавливаются начисление пени, штрафов и вознаграждения.

«Последствия применения судебного банкротства практически идентичны процедуре внесудебного банкротства. Должнику запрещается совершать сделки по имуществу, либо выезжать за пределы страны. Кредиторам запрещается взыскивать деньги с банковских счетов должника или обращать взыскание на имущество, начислять неустойки и пени, исполнение ранее принятых решений судов и иных госорганов в отношении имущества должника также приостанавливаются», - добавил Кайрат Миятов.





Сколько казахстанцев на сегодня имеют кредиты?





Согласно статистическим данным, в Казахстане более 1 млн человек имеют проблемный долг. Но это не значит, что все они смогут воспользоваться процедурой банкротства физических лиц. Ведь понятно, что и оформление банкротства будет иметь последствия. В частности, должник, оформивший банкротство, не сможет получать займы в банках и микрокредитных организациях, выезжать за рубеж в течение 5 лет. Этот запрет не включает лечение за границей, образование, участие в похоронах родственника и выезд по причине трудоустройства. При наличии этих причин необходимо будет предъявить соответствующие документы. Для оформления второго банкротства должно пройти 7 лет после предыдущего банкротства. Такие базовые принципы заложены в законопроекте.

«Мы провели соответствующие расчеты и определили общее количество проблемных заемщиков. Если охватить все банки и микрофинансовые организации, а также долги банков, переданные коллекторам, то около 1,5 млн заемщиков имеют проблемные кредиты», - сообщила глава агентства Мадина Абылкасмова.

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, кредиты в банках на сегодня имеют 6,2 млн казахстанцев.

По ее словам, на балансе банков зарегистрировано около 430 тысяч проблемных кредитов. Остальное содержится во внебалансовом списке микрофинансовых организаций и банков.





Что говорят эксперты?





Директор центра бизнес-анализа GSB UIB Максат Халык считает, что принятие данного законопроекта не решит всей проблемы.

«Но я надеюсь, что некоторые проблемы будут устранены. Потому что невозможно решить все сразу . Некоторые предложения в рамках обсуждаемого сейчас законопроекта радуют. Это касается предоставления возможности физическому лицу без обращения в суд признать его банкротом. В случае потери дохода, увеличения задолженности и невозможности ее погашения, необходимо предоставить соответствующие справочные документы, и предусматриваются шаги по признанию человека банкротом. Кроме того, есть предложения, связанные с неприкосновенностью единственного жилья. Конечно, я поддерживаю эту позицию, то есть единственное жилье нельзя отбирать. Но в этом законопроекте это предложение, похоже, не полностью поддерживается. Возможно, позже эта позиция будет пересмотрена. В этом контексте специалисты утверждают, что если данное предложение вступит в силу, то в дальнейшем банки не будут выдавать кредиты. Но я считаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен в ближайшее время», - сказал в беседе с корреспондентом агентства М. Халык.

По его мнению, одной из главных проблем являются кредиты с высокими процентами. Большинство из этих займов приходится на потребительские кредиты. Доля займа, полученного в упрощенном порядке или по госпрограмме, очень мала. Большая часть кредитов взята выше рыночной цены. Это все усложняет положение населения.

«Однако, в рамках этого законодательства государство может защитить своих граждан от таких займов. В настоящее время есть люди, которые сталкиваются с давлением со стороны судебных приставов и коллекторских организаций. Кто будет защищать людей в такой сложной ситуации? Основная масса людей с такой проблемой - это не те, кто не платит кредиты, а те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Поэтому нужны законные способы признания банкротом и освобождения от кредита. Однако трудно сказать, что люди с проблемными кредитами сразу решат свои проблемы. К обсуждению законопроекта привлечены специалисты различных отраслей. Есть и представители банков. Трудно сказать, что это все решится однозначно. Я думаю, что если этот закон будет принят, то это уже большой успех», - говорит экономист.

Он также добавил, что возможно ограничение на получение кредитов некоторым лицами.

«Социально уязвимая группа вообще не может брать кредиты. А среди микрофинансовых организаций есть и незаконно действующие. Эти организации не могут быть проверены уполномоченными органами в рамках моратория. Есть те, кто этим пользуется и совершает противоправные действия. Даже если наши граждане обмануты, они погашают кредиты, полученные под высокий процент. На самом деле, организации, выдавшие кредиты, также могут не иметь лицензии. Здесь важно иметь финансовую грамотность. Каждый человек должен уметь различать, насколько законно работают кредитные организации. Каждый человек должен знать свои права, повышать свою грамотность. В этом контексте, наряду с принятием закона о банкротстве, государство должно разработать программу по повышению массовой финансовой грамотности. Это все в комплексе повысит вероятность блокирования действий мошенников», - добавил Максат Халык.

Своим мнением по этому поводу также поделился главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Вячеслав Додонов.

«Закон актуальный, потому что проблема эта много лет обсуждается в ключе практической реализации, что необходим закон. Суть проблемы в том, что когда человек попадает в такое положение, когда у него есть задолженности, с которыми он не может рассчитаться, то он лишается возможности к дальнейшему нормальному существованию. Если это предприниматель, то он не может зарабатывать и дальше вести свой бизнес, если он простой человек, то он может потерять значительную часть своего имущества, вплоть до единственного жилья. Все эти вопросы необходимо было урегулировать и решать. И вот институт банкротства физлиц призван решить такие вопросы с тем, чтобы человек мог в такой ситуации объявлять себя банкротом», - отмечает он.

Эксперт считает, что этот законопроект также ждут многие кредиторы.

«Кредиторы должны иметь возможность на законных основаниях списывать такие долги. Ведь дело в том, что это проблема не только должника, но и его кредиторов, потому что без института банкротства они не имеют законных оснований списывать вот эти вот плохие долги, и это тоже усложняет жизнь финансовым организациям, которые обременены такими кредитами. Теперь же человек сможет получить юридическую защиту, чтобы не терять критически значимое для него имущество. Кредиторы же получают возможность на законных основаниях списывать эти долги, тем самым они не будут висеть на финансовом балансе этих организаций», - считает Вячеслав Додонов.