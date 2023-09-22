Решили трансформировать СВМДА

После продуктивной дискуссионной сессии Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) было решено одобрить обширный комплекс реформ, направленных на укрепление СВМДА как международной региональной организации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября в Нью-Йорке состоялось неформальное заседание Совета министров СВМДА под председательством Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

На мероприятии Генеральный секретарь СВМДА посол Кайрат Сарыбай представил доклад по Дорожной карте трансформации СВМДА, который единогласно был принят Советом министров.

«Сегодня мы приняли Дорожную карту трансформации СВМДА, которая станет основным документом для проведения процесса изменений», – сообщил Кайрат Сарыбай.

В документе были изложены восемь конкретных областей реформ, направленных на укрепление паназиатской организации, в состав которой входят 28 государств-членов, и адаптацию СВМДА к новой глобальной роли Азии.

В частности, преобразование организации охватывает важные аспекты, включая разработку устава, новые направления сотрудничества, определение международного статуса персонала, обновление правил процедуры и руководящих принципов по внешним связям, определение роли и функций Генерального секретаря и Секретариата, а также бюджетные и кадровые реформы. С помощью этих мер будет укреплена организационная и институциональная база взаимодействия между государствами-членами.

Изменения направлены на достижение двойной стратегической цели: повышение глобальной роли Азии и углубление сотрудничества между государствами-членами.

Совет министров поручил Комитету старших должностных лиц СВМДА продолжить обсуждение всех аспектов Дорожной карты трансформации, в том числе на рабочем и экспертном уровне, с последующим представлением рекомендаций для рассмотрения и принятия решений Советом министров или Саммитом.

«Мне, как Генеральному секретарю, поручено оказывать поддержку председательству в координации переговорного процесса государств-членов и оказании содействия в этом. Надеюсь, что наши совместные усилия приведут к успешным решениям, способствующим развитию и укреплению нашей организации», – заявил посол Кайрат Сарыбай.

Министры также приняли Заявление о продвижении добровольчества в интересах устойчивого развития. Документ поддерживает и поощряет активное вовлечение граждан в волонтерскую деятельность, особенно среди молодежи во всех государствах-членах СВМДА.

«Мы надеемся, что СВМДА сможет активно содействовать развитию волонтерских программ и проектов, созданию благоприятных условий для деятельности волонтеров и предоставлению обучения для развития их навыков во всем регионе. Эти усилия не только способствуют устойчивому развитию, но также укрепляют межкультурный диалог и содействуют укреплению доверия и толерантности среди наших народов», - озвучил Кайрат Сарыбай.

Процесс постепенной трансформации был запущен решением шестого Саммита СВМДА в Астане в октябре 2022 года, в год 30-летия инициативы по созданию организации, которая была выдвинута Казахстаном в ООН в 1992 году.

С начала 2021 года государства-члены СВМДА успешно провели 72 мероприятия по укреплению доверия во всех измерениях СВМДА и 35 заседаний руководящих, рабочих и консультативных органов. Наиболее активное взаимодействие за последние три года было в области экономики, новых угроз и вызовов.