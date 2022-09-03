Решения по неиспользуемым сельхозземлям в Казахстане обещают принять до 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государству возвращено около 2,9 млн га неиспользуемых земель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается земельного вопроса, то на сегодняшний день возвращено государству около 2,9 млн га неиспользуемых земель и до конца 2023 года будут приняты конкретные решения по еще 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель. Однако для выполнения данной объемной работы необходимо укрепить земельную инспекцию, выделив дополнительно 200 штатных единиц, а также усилить ответственность акимов районов и заместителей акимов областей, курирующих земельные отношения, в случае ненадлежащего выполнения ими функций осуществления мониторинга по выявлению неиспользуемых земель», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Также по словам министра, начата работа по объединению в единую цифровую платформу разрозненной информации по сельскому хозяйству. Совместно с МЦРИАП разработана и утверждена соответствующая Дорожная карта.

Как проинформировал глава МСХ, по развитию сельской кооперации министерством в Парламент внесены предложения по расширению существующей законодательной базы кооперации и усилению государственной поддержки кооперативного движения, разработана и утверждена Дорожная карта по масштабированию накопленного лучшего опыта работы по всей республике с учетом специфики регионов, реализация которой начнется со следующего года.