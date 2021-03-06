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    11:01, 06 Март 2021 | GMT +6

    Решением вопросов жителей Нового Алматы займется специальная комиссия

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда выслушал жителей микрорайона Алгабас Алатауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в Instagram аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев сообщил, что, ознакомившись с проблемными участками Алатауского района, принял решение создать рабочую комиссию.

    «В первую очередь, необходимо решить вопрос подтопления ул. Алдияр возле школы №185 в мкр. Алгабас. Силами ДЧС будут приняты срочные меры», — написал Бакытжан Сагинтаев. При этом дороги до строительства инженерных сетей будут отсыпаны инертными материалами.

    В мкр. Алгабас прокладывается 13,5 км водопроводных и 17 км канализационных сетей. Дополнительно планируется проложить сети для 1011 домов, таким образом, весь микрорайон будет обеспечен системой водоснабжения и водоотведения.

    Также аким Алматы поручил решить вопрос со строительством арыков по ул. Набережной в мкр. Айгерим-1, что позволит ликвидировать подтопляемый участок.

    «Все озвученные жителями вопросы, в том числе по бесхозным сетям, уличному освещению и обеспечению общественной безопасности держу на личном контроле. Создана рабочая комиссия, которая будет информировать о принимаемых мерах», — сообщил Бакытжан Сагинтаев, отметив, что инициатива активных представителей микрорайонов по организации общественного контроля за качеством проводимых работ поддержана. Акимам районов поручено быть с ними на постоянной связи.

    Во время рабочего объезда Б. Сагинтаев ознакомился с ходом строительства КНС в мкр. Шанырак-2 и «14-я территория», а также с ситуацией с построенными сетями в мкр. АЗТМ Алгабас. По данному объекту будут приняты меры по завершению и подключению жителей.

    Также осмотрен физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр. Айгерим-1, построенный меценатами района.


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