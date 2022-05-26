26 Мая 2022 20:07

Решение проблемы с водой отложили из-за недобросовестности подрядчика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района сообщил, что в микрорайоне Кемел наиболее остро стоят вопросы водоснабжения и водоотведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре 2021 года был определен подрядчик на строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Однако из-за его недобросовестности сегодня мы вынуждены расторгнуть договор в судебном порядке. В этой связи, реализация этого проекта откладывается на следующий год», - сказал Ерболат Досаев.

Он добавил, что акимат объявил новый конкурс.

«Деньги на микрорайон Кемел, на водоснабжение, на остальное есть», - заявил Е. Досаев.

По его словам, в этом году будут завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения и строительству канализации в квадрате ул. Казыбаева, пр. Рыскулова, ул.Татибекова, пр. Райымбека, а также в квадрате ул. Сейфуллина, Северное кольцо, Рыскулова, Бурундайская.

Также в мае этого года получена государственная экспертиза на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на 68 улицах.

«До конца года определимся с подрядной организацией, проведем мобилизацию, полноценные работы по строительству сетей начнем весной следующего года», - сказал глава мегаполиса.

Ранее аким сообщил, что у жителей микрорайона Кемел есть проблемы с постоянным доступом к питьевой воде.

«Водоснабжение обеспечивают электрические насосы, при отключении электроэнергии население остается без воды. Эти проблемы перешли «по наследству» при изменении границ области с городом», - сказал Е. Досаев.