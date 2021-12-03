Решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства, предложили на парламентских слушаниях в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялись парламентские слушания на тему «Актуальные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства». В ходе подготовки к слушаниям депутаты профильного Комитета провели ряд мероприятий, где обсуждались проблемные вопросы отрасли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу слушаний, Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в стране развитию сельскохозяйственной отрасли уделяется большое внимание. Однако Спикер Сената подчеркнул, что на сегодняшний день ещё существуют проблемы, которые необходимо решать. В их числе решение проблемы дефицита пастбищ, развитие личных подсобных хозяйств и сельхозкооперации, улучшение сферы ветеринарии и агробиотехнологии, регулирование цен на продовольственные товары и другие.

«Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей для нашей страны. Глава государства уделяет этой сфере особое внимание. Между тем, эта сфера имеет важное социальное значение. Более 40% наших граждан проживают в аулах, а значит, их доходы и качество жизни непосредственно связаны с развитием аграрной отрасли. Поэтому это направление работы является одним из приоритетных для Сената», - отметил Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, депутат Сената Мухтар Жумагазиев отметил необходимость работы над существующими проблемами в области ветеринарной безопасности. Сенатор считает, что важно развивать процессы оцифровки, сбора и автоматизации данных, а также разработать стратегию по обучению высококвалифицированных кадров.

«В целях развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности депутаты Сената усиленно работают над принятием Законов о качестве и дальнейшим совершенствованием существующего законодательства. Приняты Законы по оздоровлению ветеринарной отрасли, а также другие документы, которые позволят повысить деловую активность агробизнеса и создать благоприятный инвестиционный климат. Вместе с тем, в этом году установлен полный запрет на продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и лицам без гражданства», - сказал сенатор.

О текущем положении дел в области сельского хозяйства рассказал министр Ербол Карашукеев. Он отметил, что по поручению Главы государства утвержден и уже запущен Нацпроект по развитию агропромышленного комплекса, который позволит повысить производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза, обеспечить казахстанцев основными продуктами питания отечественного производства, а также удвоить экспорт продукции агробизнеса.

В ходе слушаний выступили также управляющий директор Холдинга «Байтерек» Мурат Дарибаев, который рассказал о специализированных институтах развития АПК, Генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов с докладом о современных биотехнологических подходах в сфере сельского хозяйства и другие.

Резюмируя работу Парламентских слушаний, Председатель профильного Комитета Сената Али Бектаев подчеркнул, что все высказанные предложения будут направлены в виде рекомендаций в адрес Правительства и заинтересованным ведомствам.