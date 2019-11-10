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Решение Президента РК запретить реализацию проекта Кок-Жайлау поддержали в ООН

10 Ноября 2019 14:46
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Решение Президента РК запретить реализацию проекта Кок-Жайлау поддержали в ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недавнее решение Президента Касым-Жомарта Токаева запретить реализацию проекта Кок-Жайлау вызвало широкий резонанс не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Поддержали данное решение и в ООН. На имя Главы государства поступило письмо заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Ольги Алгаеровой, которая приветствует введение запрета на строительство горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайлау», - написал Берик Уали в Facebook.

«Я была впечатлена Вашими словами о том, что «при принятии всех решений следует учитывать мнение населения, проводить публичные слушания и активно разъяснять суть мероприятий для граждан». Этот посыл демонстрирует твердую приверженность Казахстана продвижению прозрачного и основанного на широком участии населения процесса принятия решений», - отметила Ольга Алгаерова.


Важно, что международное сообщество восприняло решение Президента Казахстана не только как «эффективный ответ на обеспокоенность общества», но и как проявление твёрдой приверженности Казахстана своим международным обязательствам в сфере экологии, включая Орхусскую конвенцию.

Международная организация выразила твердое намерение работать с Казахстаном для оказания содействия в развитии страны.

Напомним, в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре Касым-Жомарт Токаев заверил, что Казахстан будет продолжать плодотворное сотрудничество с ООН и ее структурами в решении стоящих перед нашей страной и регионом экологических проблем, построении «зеленой» экономики и обеспечении устойчивого развития.

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Ключевые слова: ООН, Президент Казахстана, Экология,
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