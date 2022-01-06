Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Решение Президента РК обратиться за помощью в ОДКБ прокомментировали в Мажилисе

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Января 2022, 12:30
Решение Президента РК обратиться за помощью в ОДКБ прокомментировали в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Ерман прокомментировал решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева обратиться за помощью в ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев предпринимает необходимые меры для защиты нашей страны от угрозы, которая исходит от террористических банд, бесчинствующих в регионах Казахстана, особенно в Алматы. Массовые погромы, мародерство, вооруженные столкновения с правоохранительными силами – все это требует незамедлительных и решительных действий», - сказал Мухтар Ерман.

Он напомнил, что в стране проводится контртеррористическая операция.

«Очевидно, что решение обратиться за помощью к партнерам по ОДКБ, о котором Глава государства объявил на заседании Совета безопасности, принято Президентом Казахстана прежде всего в интересах безопасности и спокойствия граждан. Сейчас главная задача – сохранять спокойствие и проявлять гражданскую ответственность», - заключил депутат.

Напомним, в Акорде под председательством Главы государства состоялось заседание Совета Безопасности, в повестку дня обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

«Полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому, обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим», - сообщил в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев.

ОДКБ   Президент Казахстана   Происшествия   Мажилис   Безопасность   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами