Решение Президента РК обратиться за помощью в ОДКБ прокомментировали в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Ерман прокомментировал решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева обратиться за помощью в ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев предпринимает необходимые меры для защиты нашей страны от угрозы, которая исходит от террористических банд, бесчинствующих в регионах Казахстана, особенно в Алматы. Массовые погромы, мародерство, вооруженные столкновения с правоохранительными силами – все это требует незамедлительных и решительных действий», - сказал Мухтар Ерман.

Он напомнил, что в стране проводится контртеррористическая операция.

«Очевидно, что решение обратиться за помощью к партнерам по ОДКБ, о котором Глава государства объявил на заседании Совета безопасности, принято Президентом Казахстана прежде всего в интересах безопасности и спокойствия граждан. Сейчас главная задача – сохранять спокойствие и проявлять гражданскую ответственность», - заключил депутат.

Напомним, в Акорде под председательством Главы государства состоялось заседание Совета Безопасности, в повестку дня обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

«Полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому, обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим», - сообщил в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев.