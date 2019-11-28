Решение поддерживается всеми казахстанцами – Даурен Абаев о персональной ответственности руководителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК прокомментировал подписанные Главой государства поправки в законодательство по вопросам госслужбы и противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что поправки в закон включают норму о персональной ответственности первых руководителей в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.
«Противодействие коррупции – актуальный вопрос на повестке дня. Сегодня в обществе сформировался конкретный запрос на результативные меры по борьбе с этим социальным злом. Поэтому подписанные Президентом поправки – сигнал для всех. Ответственность будет нести каждый – не только тот, кто взял или дал взятку, но и те, кто, возможно, там и создал благоприятное условие. Это решение, конечно, всеми казахстанцами поддерживается», - сказал министр в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».
Напомним, сегодня Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.
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