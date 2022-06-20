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Решение по отстрелу сайгаков в ЗКО примут в течение месяца

Автор:  
Анеля Касымова
20 Июня 2022, 14:44
Решение по отстрелу сайгаков в ЗКО примут в течение месяца

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Власти Казахстана могут разрешить отстрел степных антилоп. Решение будет принято в течение месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо регулировать численность сайгаков. Увеличение численности сайгака наносит ущерб сельскому хозяйству. Поэтому этот вопрос нужно решать. Решение об отстреле сайгака будет принято в течение месяца», — сказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в стране действует мораторий на отстрел сайгаков до 2023 года. По его мнению, мораторий свою задачу выполнил, и в данное время угрозы для популяции сайгака нет. А с 1 июля заработает специальный резерват для защиты животных общей площадью 650 тыс. га.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заверял, что решение будет приниматься только на биологическом научном обосновании. Строго будут определены лимиты. Уже создана рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных госорганов, Генеральной прокуратуры, МВД.

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