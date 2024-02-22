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    14:02, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Решение по делу об утечке данных студенток медвуза еще не принято – глава Минздрава

    Решение по делу об утечке данных студенток медвуза еще не принято – глава Минздрава
    Фото: freepik.com

    Решение по делу об утечке персональных данных и сведений студенток Казахского национального университета имени аль-Фараби еще не принято. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Акамарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Это вопрос Министерства науки и высшего образования. Глава ведомства Саясат Нурбек поделился имеющейся информацией. Расследование еще продолжается, окончательное решение еще не принято. После принятия решения мы поделимся информацией, - сообщила глава Минздрава, отвечая на вопросы журналистов после расширенного заседания коллегии ведомства.

    Ранее в соцсетях появилась информация, что в WhatsApp-группу староста скинул документы со списком студенток. Помимо ФИО девушек, там были их ИИН, сотовые номера и медицинские данные, а также информация о том, кто из них вирго (девственница), а кто уже нет.

    В Алматы было начато досудебное расследование по распространению персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну.

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что взял этот вопрос на личный контроль.

    Теги:
    Вузы Общество Утечка данных Происшествия Минздрав РК
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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