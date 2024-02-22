Решение по делу об утечке данных студенток медвуза еще не принято – глава Минздрава

Решение по делу об утечке персональных данных и сведений студенток Казахского национального университета имени аль-Фараби еще не принято. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Акамарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Это вопрос Министерства науки и высшего образования. Глава ведомства Саясат Нурбек поделился имеющейся информацией. Расследование еще продолжается, окончательное решение еще не принято. После принятия решения мы поделимся информацией, - сообщила глава Минздрава, отвечая на вопросы журналистов после расширенного заседания коллегии ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в WhatsApp-группу староста скинул документы со списком студенток. Помимо ФИО девушек, там были их ИИН, сотовые номера и медицинские данные, а также информация о том, кто из них вирго (девственница), а кто уже нет.

В Алматы было начато досудебное расследование по распространению персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что взял этот вопрос на личный контроль.