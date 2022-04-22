Решение об учебе детей примут после техобследования пострадавшей школы в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Если техобследование даст отрицательную оценку зданию, то будет организован подвоз детей в ближайшие организации образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Исполняющая обязанности руководителя управления образования Павлодарской области Айгерим Абенова заявила, что сейчас прорабатывается вопрос о том, где будут учиться дети из этой школы.

«До конца дня мы решим, потому что ведутся техобследования. Учебный основной блок у нас остался целым, там возгорания не было, кабинеты все целые, сейчас ведется очистка помещений после пожара», - сказала спикер.

Если обследование покажет, что остальная часть школы пригодна для занятий, то школьники будут учиться в оставшейся части этого учреждения образования. Если техобследование даст отрицательную оценку зданию, то есть второй вариант.

«Второй вариант – будет организован подвоз детей в ближайшие организации образования. Мы сейчас готовим школы, чтобы были удобными локации», - отметили А. Абенова.

На два дня ученики школы №28 определены на дистанционное обучение. В понедельник дети выйдут уже в штатном режиме.

Также она отметила, что представители управления образования поговорили с врачами, они оценивают состояние учительницы как средней тяжести.

Попавшая на больничную койку после пожара в павлодарской школе №28 учительница физики чувствует себя хорошо, находится в состоянии средней степени тяжести.

«Бригада скорой помощи госпитализировала учителя физики, который был в данном кабинете. Сейчас учитель переведен в палату, себя чувствует хорошо», - сказала журналистам на брифинге исполняющая обязанности руководителя управления образования Павлодарской области Айгерим Абенова.

Напомним, сегодня в 08:04 стало известно о том, что в школе № 28 Павлодара произошёл пожар . В больницу, как сказали в управлении образования, в состоянии шока попала учитель физики. Медики сообщили, что у неё было отравление угарным газом средней степени тяжести. Пострадавших среди детей, учителей и персонала больше нет. Площадь пожара, по данным огнеборцев, к моменту его ликвидации составила 1220 квадратных метров.