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    11:21, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным - Касым-Жомарт Токаев

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области заявил, что решение об образовании данной области не было случайным и ситуативным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

    «Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана», - сказал Президент РК.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что в свое время Семей был важным узлом международной транзитной торговли. А сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем.

    «Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал. Считаю, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции», - сказал Глава государства.







    Фото: yvision.kz

    Теги:
    Президент Казахстана Абайская область Президент
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