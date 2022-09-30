Решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным - Касым-Жомарт Токаев

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области заявил, что решение об образовании данной области не было случайным и ситуативным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

«Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана», - сказал Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в свое время Семей был важным узлом международной транзитной торговли. А сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем.

«Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал. Считаю, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции», - сказал Глава государства.



















