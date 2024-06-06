Решение о выборе технологии конкретной страны для строительства АЭС не принято – Минэнерго

В вопросе строительства АЭС не была выбрана какая-либо конкретная страновая технология. Эти работы будут проводиться по результатам референдума. Об этом заявил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Пока дата референдума по строительству АЭС неизвестна. В целом понятно, что в рамках исследований рассматриваются технологии развитых стран. В частности, после референдума, то есть после результата соответствующего голосования, внимание будет обращено на выбор технологии конкретной страны, - сказал С. Есимханов, отвечая на вопрос после пленарного заседания Сената.

Ранее были изучены технологии четырех стран.

По словам С. Есимханова, министерство не приняло решения относительно выбора технологии конкретной страны.

- Это решение (после референдума) будет принято путем привлечения специалистов в состав комиссии. В настоящее время рассматривается технологии четырех стран. Каждая из них имеет свои особенности. Кроме того, мы также устанавливаем свои собственные требования. В ходе переговоров будет уделено внимание эффективным технологиям, - заверил Сунгат Есимханов.

Журналисты поинтересовались, когда министерство завершит посещение регионов по разъяснению общественности.