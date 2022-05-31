31 Мая 2022 15:26

Решение о референдуме является решительным шагом в развитии новой политкультуры – социолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор социологических наук Зарема Шаукенова считает, что наступило время, когда Казахстану нужны глубокие изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев написал на своей странице в сети Twitter : «Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна, безусловно, будет двигаться вперед». Политическая культура населения Казахстана формировалась под воздействием различных факторов. Главными из которых являются социально-экономическая модернизация и рост благосостояния населения. Наши граждане поддерживали принцип сильного государства, как важнейшего условия для обеспечения социального благополучия. Значительный компонент патернализма долгое время позволял сохранять в обществе достаточно умеренные настроения в отношении политических реформ», - отметила Зарема Шаукенова в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Эксперт добавила, что с учетом сложившейся структуры политической культуры казахстанского общества, в политическом сознании граждан республики резкое ускорение ритма перемен не имело под собой значительной базы для сторонников радикальных реформ.

«В то же время мы видели, как менялись общественные настроения, укреплялся запрос на высвобождение гражданских инициатив, наблюдали рост активности лидеров мнений, перед властью ставились задачи социальной коррекции государственной политики, главную роль в которой должен играть человек со всеми его потребностями и возможностями, выдвигались самые различные требования политического характера», - подчеркнула Зарема Шаукенова.

По ее мнению, наступило время, когда нашей стране нужны глубокие изменения. Свою убежденность в этом Глава государства проявил, выступая с Посланием народу Казахстана 16 марта текущего года. Приведя пример из недавней советской истории о разрушительных последствиях застоя, который неминуем, если не проводить своевременные кардинальные реформы. Президент сказал, что в определенной степени январские события стали следствием отечественного застоя.

Общественный запрос на изменения был услышан и реализован в четырех пакетах президентских политических реформ, позволивших реализовать важные инициативы. Это стало началом становления новой политической культуры взаимной ответственности и доверия в обществе. Политические преобразования показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях. Останавливаться на этом пути нельзя. Дальнейший шаг, сделанный Президентом, это необходимость переустройства политической модели развития Казахстана, это окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Чтобы превратить данное стратегическое видение в реальность, Главой государства были предложены инициативы, затрагивающие полномочия Президента, а также переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для развития партийной системы, модернизации выборного процесса, усиление правозащитных институтов, повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества, совершенствование административно-территориального устройства страны, децентрализация местного самоуправления, первоочередные антикризисные меры.

Для реализации данных инициатив потребовалось внести изменения в более чем 30 статей Конституции, что говорит о масштабности происходящих изменений, призванных расширить участие граждан в управлении страной. С данной целью была инициирована конституционная реформа.

«На сегодняшний день все предлагаемые поправки в той или иной степени вызвали в обществе одобрение, так как они касаются тех вопросов, которые обсуждались в большей степени. Тем не менее, следует отметить, что консервативное сознание имеет сильный инструмент противодействия модернизации – инерцию, которая «обволакивает» инновации и адаптирует их под собственные стереотипы и нормативно-ценностные комплексы. Порой первоначальные цели инноваций деформируются или переворачиваются «с ног на голову». Формально политика реформ может поддерживаться, но в реальности модернизационные проекты «спускаются на тормозах», ветер перемен гасится волнами привычных, стереотипных способов мышления и социального действия», - считает Зарема Шаукенова.

Как отметила доктор социологических наук, мобилизация массового сознания на выполнение программ инновационного развития может быть осуществлена посредством включения механизма поддержки большинства.

«В этом смысле решение Президента о проведении всенародного референдума по проекту поправок в Конституцию страны имеет особое значение. Это, безусловно, решительный шаг с точки зрения развития новой политической культуры. Это перезагрузка всей политической системы, создание ее правовой основы и базис, на котором в дальнейшем будет формироваться вся надстройка», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента РК №888 от 5 мая текущего года 5 июня состоится общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Граждане РК смогут проголосовать на референдуме даже за рубежом.