Решение о переименовании партии «Nur Otan» в «Аманат» принял съезд
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе сегодняшнего съезда было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «Аманат», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку предложений по трансформации крупнейшей партии страны.
«Уважаемые делегаты, ставим на голосование все предложения, высказанные на сегодняшнем съезде в части модернизации партии, в том числе по программе модернизации партии, новому названию и логотипу», - обратился во время съезда исполнительный секретарь.
Отметим, что делегаты поддержали выдвинутые на съезде инициативы и приняли соответствующее постановление.
Напомним, что ранее Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».
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