Решение Конституционного Суда стало примером защиты прав граждан - ВКО

В Восточно-Казахстанской области прошла научно-практическая конференция на тему «Новая Конституция Казахстана: институциональные изменения и развитие правового государства». Встреча объединила представителей судебной системы, правоохранительных органов, депутатов, ученых и членов гражданского сектора.

Открывая конференцию, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов остановился на роли Конституции в жизни государства, подчеркнув, что она является не просто правовым документом, а фундаментом общественной стабильности и гражданского согласия.

Фото: акимат ВКО

— По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране реализуется масштабный курс модернизации, основанный на принципах открытости, справедливости и верховенства закона. Сегодня перед нами стоит задача не только обеспечить исполнение закона, но и сформировать в обществе высокую правовую культуру, укрепить ответственность и гражданское самосознание. В современных условиях крайне важно широко вовлекать молодежь в процессы развития и созидания страны. Молодое поколение должно воспринимать Конституцию не просто как юридический текст, а как реальный механизм, защищающий их права, возможности и будущее. Главная цель всех реализуемых реформ — укрепление независимости Казахстана, повышение качества жизни граждан и формирование эффективного, справедливого и подотчетного населению государства. Верю, что только опираясь на верховенство закона, гражданскую ответственность и общественное единство, мы сможем успешно реализовать стратегические цели нашей страны, — сказал аким области.

Фото: акимат ВКО

Заместитель председателя Конституционного Суда РК Бакыт Нурмуханов отметил высокую активность жителей Восточно-Казахстанской области на общенациональном референдуме. Почетный гость привел пример положительных изменений, происходящих в рамках обновленного Основного закона. Речь зашла о решении, принятом Конституционным Судом 18 мая текущего года.

Данное дело было рассмотрено на основании представления председателя областного суда. В его рамках изучалось соответствие Конституции отдельных норм Социального кодекса. Поводом для разбирательства стала ситуация жительницы Уланского района, которая переехала на постоянное место жительства за границу.

Фото: акимат ВКО

Женщина, имея более двадцати лет трудового стажа, по достижении пенсионного возраста прибыла в Усть-Каменогорск и обратилась с заявлением для оформления пенсии. Однако в соответствии с требованиями действующего Социального кодекса ей было отказано на основании того, что она не проживает на территории Казахстана постоянно.

— Конституционный Суд, дав правовую оценку этому вопросу, подчеркнул, что социальное обеспечение по возрасту гарантируется Конституцией. Пенсия — это право гражданина, сформированное в результате его многолетней трудовой деятельности. Главным подтверждающим показателем здесь является трудовой стаж. Поэтому был сделан вывод, что постоянное место жительства гражданина не должно служить препятствием для его законного права на получение пенсии. Сейчас мы с интересом наблюдаем за дальнейшей позицией областного суда в рамках этого решения. Это яркий пример того, как в результате эффективного взаимодействия Конституционного Суда, судебной системы и гражданского общества нормы Конституции реализуются на практике, а права граждан защищаются реально, — отметил Бакыт Нурмуханов.

Данный прецедент продемонстрировал, что эффективное взаимодействие судебной системы и институтов конституционного контроля позволяет на практике защищать права граждан и находить решения строго в рамках закона.

Фото: акимат ВКО

Также в конференции приняли участие депутат Мажилиса Парламента, доктор юридических наук Унзила Шапак, исполнительный директор Института парламентаризма при Министерстве юстиции Алмас Канатов, представители судебной и правоохранительной систем региона.

В ходе конференции доктору юридических наук Унзиле Шапак было присвоено звание Почетного профессора Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. Были особо отмечены ее научные труды в области права, вклад в совершенствование законодательства, а также деятельность по развитию высшего образования и правовой культуры.

Фото: акимат ВКО

Также на встрече были объявлены итоги студенческого конкурса «Новая Конституция Справедливого Казахстана», состоялась церемония награждения победителей. Призерам вручили специальные дипломы и ценные подарки, а также отметили положительную оценку вклада молодежи в формирование правовой культуры.