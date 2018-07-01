Репродуктивную ферму создадут в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Акмолинской области будет создана специализированная нетельная (репродуктивная) ферма, функционирующая на основе международных цифровых стандартов управления молочными фермами. О планах реализации прорывного проекта рассказал на брифинге председатель правления СПК «AQMOL SUT» Аслан Касенов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Молочное скотоводство - одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, ее развитие, наряду с животноводством и выращиванием зерновых культур, имеет стратегическое значение для реализации потенциальных возможностей пристоличного региона. Реализация инвестиционного проекта будет способствовать решению целого ряда задач. Это увеличение объема производства молока путем загрузки промышленных и семейных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающих предприятий области, подготовка и обучение высококвалифицированных специалистов в области молочного животноводства. И самое главное - создание новых рабочих мест. Основными участниками проекта выступят сельскохозяйственные кооперативы региона, в состав учредителей которых входят молочно-товарные фермы Бурабайского, Аккольского и Зерендинского райнов и НК СПК «Есиль», - рассказал А. Касенов.

При создании репродуктивной нетельной фермы в ауле Кенесары Бурабайского района на первом этапе будет завезено 3 000 голов высокопродуктивного молочного поголовья КРС племенной селекции. Это даст возможность действующим средним и крупным молочно-товарным фермам произвести замену имеющегося беспородного КРС на высокопродуктивный племенной КРС молочной породы. В дальнейшем планируется создание учебных центров для молочных ферм, единого кормового центра и отдельного производственного подразделения по управлению воспроизводством стада в молочном животноводстве. Технологический процесс будет полностью цифровизован, что позволит внедрить международные стандарты управления молочными фермами. Это индекс оценки племенной ценности маточного поголовья (TPI), программа управления воспроизводства стада (ALTA GPS), содержание ремонтного и маточного поголовья через программу DC 305 и другие.

«Реализация уникального инвестиционного проекта по запуску репродуктивной нетельной фермы в Бурабайском районе Акмолинской области позволит создать новые рабочие места в сельской местности, увеличить дополнительные налоговые поступления, выйти на качественно новый уровень развития с использованием высоких технологий и международных стандартов. А свежая органическая молочная продукция будет поставляться на рынки столицы и города Кокшетау через торговые сети «AQMOL» и «Кокшетау-Өнiмдерi», - заключили в ведомстве.