Репортаж: Почему люди едут в некогда заброшенное павлодарское село

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В селе Новочерноярка Павлодарской области 16 многоквартирных домов. В 1996 году они остались без центрального отопления и водоснабжения. Из-за отсутствия элементарных условий многие жители тогда побросали квартиры. Те, кому деваться было некуда, отапливали свои жилища с помощью «буржуек», передает МИА «Казинформ».

«Нужно было постоянно покупать уголь, рубить дрова и носить всё это по этажам. Поэтому многие бросили свои квартиры, переселились в частные дома или уехали в город. Сейчас хорошо. В нашем подъезде уже нет ни одной пустующей квартиры», - рассказала пенсионерка Мария Логинова.

Ситуация с подачей тепла и воды в многоквартирные дома изменилась накануне нового года. В селе запустили современную модульную котельную и насосную станцию. Строительство объектов взял на себя областной бюджет. Причем котельную мощностью 5,4 МВт построили всего за 8 месяцев.

«Раньше для таких объемов отопления котельная была бы в два раза больше по размерам, а у нас она модульная. Ее уникальность в том, что все процессы осуществляются в автоматическом режиме», - пояснил руководитель компании по производству тепловой энергии Анзор Абубакиров.

Работу на котельной получили 10 сельчан. 21-летний Денис Астафьев, недавно вернувшийся из армии, планировал переехать в город, но потом твердо решил остаться в родном селе.

«Когда уходил служить, здесь все выглядело грустно. Вернулся из армии и поразился. За год - огромные перемены. Позвали работать на котельную, я сразу согласился. Чисто, тепло, и зарплата, и коллектив - меня все устраивает», - поделился Денис.

На новой насосной станции, которая обеспечивает сельчан чистой питьевой водой, трудится четыре человека. Очистка воды производится по мембранной технологии.

«Тепло и вода были нашими главными проблемами. Сколько раз мы писали, сколько чиновников приезжало, все обещали, но ничего не сделали. И вот за один год все привели в порядок, все заработало. Люди у нас хорошие, трудолюбивые. Думаю, они заслуживают комфортной жизни», - отметил оператор насосной станции Серикбай Жарылгапов.

Люди, выкупившие квартиры в прежде заброшенных многоэтажках, сейчас активно делают в них ремонт.

«Прежние хозяева все побросали – ни окон, ни дверей. Мы через суды уже перевели в коммунальную собственность 54 квартиры. На конкурсной основе продали 39 квартир. Вырученные деньги ушли в бюджет нашего сельского округа, что помогло нам дальше с ремонтом этих же домов», - отметил аким Черноярского сельского округа Ермек Тактаулов.

Новочерноярка – крупнейший поставщик овощей на рынок региона, в селе зарегистрировано более 100 фермерских хозяйств. По программе «Ауыл – ел бесiгi» в 2021 году здесь запланировано асфальтирование трех улиц, капитальный ремонт школы, сельского клуба и амбулатории.