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Реорганизация маслихатов требует дополнительного нормативного закрепления – Минюст РК
9 Июня 2022 16:40

Реорганизация маслихатов требует дополнительного нормативного закрепления – Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В действующем законодательстве об административно-территориальных устройствах, о местном госуправлении не отразились нормы касательно процедур реорганизации маслихатов. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно было разделение маслихатов новообразованных областей. Поясните, пожалуйста, по законодательству, каким образом это возможно было сделать, почему не было новых выборов?» - спросил журналист.

Вице-министр юстиции ответила, что в действующем законодательстве об административно-территориальных устройствах, о местном госуправлении, не отразились нормы касательно процедур реорганизации маслихатов.

«Мы работаем над отсутствием данных норм. Также хотим включить эти нормы в пакет поправок. Реорганизация – собирательный термин. В реорганизацию попадают объединение, слияние, разделение. Мы видим, что в данном случае три области поделились на шесть областей. Ввиду того, что соответствующего регламентированного порядка не было, осуществилось разделение по действующему составу маслихата. Он был разделен на два. По количеству проживающих жителей Министерство национальной экономики провело соответствующую работу. Ведомство разделило по количеству мандатов», - пояснила вице-министр юстиции.

Спикер подчеркнула, что мандат устанавливается в зависимости от количества населения, проживающего на той или иной территории. В зависимости от областей мандат может меняться.

«Например, к следующим выборам маслихатов будет точная картина, какое количество мандатов в Абайской области и в преобразованной Восточно-Казахстанской области. С учетом миграционных вопросов количество мандатов меняется. Мы ведем работу по реорганизации и формированию новых маслихатов, чтобы впредь такие вопросы не поднимались. Сейчас подробно в законе нет процедур - должны ли были в обязательном порядке проходить перевыборы депутатов маслихатов, или маслихат технически должен делиться на количество мандатов. Нами ведется работа по устранению пробела», - добавила Алма Муканова.


Автор:
Корреспондент

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