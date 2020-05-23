Рентгенолог из Караганды: Даже у бессимптомных больных коронавирусом в легких происходят изменения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В стране сняли режим ЧС, однако санврачи и власти просят жителей соблюдать карантинные меры. Ведь этот вирус мы еще не победили. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют носить маски, тщательно мыть руки и придерживаться дистанцирования. О том, какие последствия могут ждать тех, кто пренебрегает этими правилами, рассказал нашему корреспонденту главный рентгенолог управления здравоохранения по Карагандинской области Мухтар Абильдин.

В Карагандинской области увеличилось количество зараженных - за сутки, по состоянию на 23:59 час. 21 мая, было зарегистрировано 130 человек, прирост 43,3%. К сожалению, распространению вируса способствует отрицание некоторыми людьми этого заболевания. По этой причине они пренебрегают санитарно-эпидемиологическими правилами. Однако COVID-19 – это не придуманный вирус и не миф.

Мы побеседовали с главным рентгенологом управления здравоохранения по Карагандинской области, заведующим отделением лучевой диагностики Многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж. Макажанова, врачом высшей категории Мухтаром Абильдиным. Он рассказал нам, как диагностируется эта болезнь, какие органы человека она поражает, и чем опасны последствия самолечения.

- Мухтар Абдешевич, как повлияла пандемия на вашу работу? В чем заключается работа рентгенологов в выявлении зараженных?

- В нашей клинике им. Макажанова был выявлен «нулевой» пациент, который пришел с уже запущенной формой коронавирусной инфекции. К сожалению, при всех проведенных лечебных мероприятиях положительного результата добиться не удалось. Пациент скончался. Для нас, врачей, первая смерть пациента от данного заболевания, конечно, послужила серьезным толчком для того, чтобы мобилизоваться и в последующем отдать все свои силы, возможности и профессионализм для выздоровления пациентов от КВИ. В мои обязанности входит диагностика всех пациентов, которые имеют симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию. С помощью компьютерной томографии мы начали проводить мониторинг всех пациентов, которые поступают с подозрением на COVID-19. По последним международным данным, компьютерная томография является наиболее эффективным способом, до 98% точности постановки диагноза, в отличие от ПЦР, которая бывает в 20% случаев ошибочной. Очень многое может зависеть от того, когда был взят мазок.

- Каким образом проявляется коронавирусная инфекция, и на какие органы человека она влияет?

- Когда мы начали проводить усиленный мониторинг не только пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, но и уже выявленных пациентов, то увидели изменения в легких, проявляющиеся в форме, как говорят радиологи всего мира, «матового стекла». Большинство этих изменений в легких имело очаговый характер, то есть это очаги «матового стекла» от 1 до 3 см. Это была зарегистрирована более легкая степень. И в зависимости от количества этих очагов в легких были также и более объемные изменения. И мы их регистрировали как обширные интерстициальные изменения в легких. Ну и в тяжелых, запущенных случаях, когда уже формировалась двухсторонняя тотальная коронавирусная пневмония с признаками фиброзирования (отмирание легочных клеток - прим. автора). Самое опасное в этой инфекции - это то, что в некоторых случаях она проходит абсолютно бессимптомно. И нас удивило, что, имея определенные очаги в легких, у пациента не появляются катаральные симптомы (температура, кашель, слабость). Человек может даже не подозревать, что он носитель этой инфекции.

- Человек может не подозревать о том, что он носитель этой инфекции. А есть же и те, кто не верит, что этот вирус существует. Приходилось ли вам доказывать через свои рентген-снимки пациентам, что они действительно заразились?

- С начала пандемии у нас в стране, в том числе в нашем регионе, мы с коллегами, можно сказать, работаем сутками. Вот, например, в четверг мы за сутки промониторили и провели исследование компьютерным томографом у 133 человек. Я и мой коллега больше 24 часов просидели у мониторов. И если бы мы каждому из этих пациентов доказывали их болезнь, то у нас бы физически не хватило сил работать. Мы, врачи, дали клятву лечить и бороться за жизнь всех больных. Вся наша жизнь посвящена этому. Я уверен, что среди моих коллег нет тех, кто придумывает болезнь, и тем более такого массового характера, для того, чтобы преследовать какие-то определенные цели. Это исключено. Мы реально видим эту патологию. И доказывать это человеку на словах не имеет смысла. Люди должны понимать, что долг врачебный – это лечить больного, а не убеждать его лечиться.

- Как вы советуете беречься от этого вируса?

- Самый эффективный способ уберечь себя от этой инфекции – это гигиена и самоизоляция, как бы банально это не звучало. Ведь даже при вирусных инфекциях люди стараются носить маски и не заразить окружающих. Так же и при коронавирусной инфекции мы должны уберечь и себя и других от распространения болезни. И при малейшем проявлении симптомов и подозрений нужно незамедлительно вызывать врача. Потому что при раннем выявлении лечение этой болезни проходит быстрее и результативнее. Нами было зарегистрировано, что все очаги, которые появлялись в легких, благополучно рассасывались, и человек уже с абсолютно здоровыми легкими выписывался из больницы. Если же люди начинают заниматься самолечением, или еще хуже, не обращаются к врачу, то к болезни присоединяются дополнительные бактериальные флоры, и соответственно степень тяжести усиливается. В таких случаях врачам бороться за здоровье и жизнь этих пациентов становится намного сложнее.