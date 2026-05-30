KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Реновация и комфортная среда: специалисты хотят внедрять опыт Кокшетау по всей стране

    В Кокшетау проходит республиканский форум Aqmola Urban Forum, объединивший архитекторов, урбанистов, представителей госорганов и экспертов. Опыт региона хотят перенять и внедрять по всей стране, передает агентство Kazinform.

    Реновация и комфортная среда: в Кокшетау рассматривают новый подход к укреплению экономики
    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

    Диалог среди экспертов в Кокшетау о масштабировании опыта реновации, современной урбанистики и создании комфортной городской среды по поручению Президента Казахстана организован для распространения успешных региональных практик. Об этом рассказали в Региональной службе коммуникаций.

    На пленарном заседании вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов отметил, что для всех регионов особый интерес представляет опыт Акмолинской области в части реновации объектов строительства и внедрения энергоэффективных технологий.

    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

    — Мы хотим показать этот опыт не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Представители управлений архитектуры и руководители профильных подразделений из регионов смогут на месте ознакомиться с реализованными проектами и перенять лучшие практики Кокшетау. Мы намерены распространить этот опыт на всю республику, — подчеркнул Куандык Кажкенов.

    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

    Одним из наиболее заметных направлений изучаемого опыта стала программа реновации жилья. За два последних года, в городе Кокшетау, Буландынском, Бурабайском и Аршалынском районах произведен снос 23 ветхих жилых домов на 209 квартир. Для расселения жильцов были построены и введены в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов на 763 квартиры.

    248 квартир представлены собственникам ветхого и аварийного жилья в рамках переселения, 73 собственника получили компенсационные выплаты. В текущем году планируется переселение еще 130 семей в строящиеся объекты реновации в городе Кокшетау.

    На фоне масштабного строительства и растущих объемов работ строительная отрасль по итогам года вошла в число лидеров по уровню заработных плат. Это соответственно отразилось на налоговых поступлениях в госбюджет, которые выросли в два раза.

    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

    Как отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, развитие городской среды невозможно без сильной экономики и создания новых точек роста.

    — За последние годы регион демонстрирует устойчивый рост экономики и привлекает значительные инвестиции. Только за прошлый год объем вложений в основной капитал превысил 900 миллиардов тенге, причем основную часть инвестиций обеспечил частный сектор. В первом квартале зафиксирован двукратный рост частных инвестиций — их доля составила 92 процента от общего объема, — почеркнул аким Акмолинской области.

    Экономическая стабильность позволяет области реализовывать масштабные инфраструктурные и социальные проекты. Так, в Кокшетау всего за 11 месяцев был построен многофункциональный спортивный комплекс «Кокше Арена», рассчитанный на подготовку спортсменов по 15 олимпийским видам спорта, а в Зерендинском районе возвели детский спортивно-тренировочный центр всего за пять месяцев, что не имеет аналогов в стране по срокам. Стоит отметить, что объект построен на возвращенные государству активы.

    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

    — Совместно с Астаной мы запустили масштабный проект Astana Invest. На его базе работают специалисты, оказывающие всестороннюю поддержку инвесторам и сопровождающие реализацию инвестиционных проектов. Уже этой осенью планируется ввод в эксплуатацию нового кирпичного завода. Параллельно начинается строительство предприятия по производству тракторов. В целом постановлением Правительства в области создана специальная индустриальная зона. Наша главная задача — обеспечить глубокую переработку продукции внутри страны, создавать новые рабочие места и формировать современную промышленную базу региона, способствующую устойчивому экономическому росту, — поделился Марат Ахметжанов.

    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

    К слову, Акмолинская область является одним из признанных лидеров также в сельском хозяйстве. В прошлом году аграрии Акмолинской области собрали рекордные 7,6 млн тонн зерновых культур, что стало одним из лучших исторических результатов. Регион также занимает лидирующие позиции по посевным площадям: 5,5 млн гектаров в области при 23,5 млн гектаров по стране. По итогам года область стала лидером по росту производства продукции сельского хозяйства.

    Регионы Казахстана Акимат Строительство Общество Экономика Кокшетау Акмолинская область
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор