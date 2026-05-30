Реновация и комфортная среда: специалисты хотят внедрять опыт Кокшетау по всей стране

В Кокшетау проходит республиканский форум Aqmola Urban Forum, объединивший архитекторов, урбанистов, представителей госорганов и экспертов. Опыт региона хотят перенять и внедрять по всей стране, передает агентство Kazinform.

Диалог среди экспертов в Кокшетау о масштабировании опыта реновации, современной урбанистики и создании комфортной городской среды по поручению Президента Казахстана организован для распространения успешных региональных практик. Об этом рассказали в Региональной службе коммуникаций.

На пленарном заседании вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов отметил, что для всех регионов особый интерес представляет опыт Акмолинской области в части реновации объектов строительства и внедрения энергоэффективных технологий.

— Мы хотим показать этот опыт не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Представители управлений архитектуры и руководители профильных подразделений из регионов смогут на месте ознакомиться с реализованными проектами и перенять лучшие практики Кокшетау. Мы намерены распространить этот опыт на всю республику, — подчеркнул Куандык Кажкенов.

Одним из наиболее заметных направлений изучаемого опыта стала программа реновации жилья. За два последних года, в городе Кокшетау, Буландынском, Бурабайском и Аршалынском районах произведен снос 23 ветхих жилых домов на 209 квартир. Для расселения жильцов были построены и введены в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов на 763 квартиры.

248 квартир представлены собственникам ветхого и аварийного жилья в рамках переселения, 73 собственника получили компенсационные выплаты. В текущем году планируется переселение еще 130 семей в строящиеся объекты реновации в городе Кокшетау.

На фоне масштабного строительства и растущих объемов работ строительная отрасль по итогам года вошла в число лидеров по уровню заработных плат. Это соответственно отразилось на налоговых поступлениях в госбюджет, которые выросли в два раза.

Как отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, развитие городской среды невозможно без сильной экономики и создания новых точек роста.

— За последние годы регион демонстрирует устойчивый рост экономики и привлекает значительные инвестиции. Только за прошлый год объем вложений в основной капитал превысил 900 миллиардов тенге, причем основную часть инвестиций обеспечил частный сектор. В первом квартале зафиксирован двукратный рост частных инвестиций — их доля составила 92 процента от общего объема, — почеркнул аким Акмолинской области.

Экономическая стабильность позволяет области реализовывать масштабные инфраструктурные и социальные проекты. Так, в Кокшетау всего за 11 месяцев был построен многофункциональный спортивный комплекс «Кокше Арена», рассчитанный на подготовку спортсменов по 15 олимпийским видам спорта, а в Зерендинском районе возвели детский спортивно-тренировочный центр всего за пять месяцев, что не имеет аналогов в стране по срокам. Стоит отметить, что объект построен на возвращенные государству активы.

— Совместно с Астаной мы запустили масштабный проект Astana Invest. На его базе работают специалисты, оказывающие всестороннюю поддержку инвесторам и сопровождающие реализацию инвестиционных проектов. Уже этой осенью планируется ввод в эксплуатацию нового кирпичного завода. Параллельно начинается строительство предприятия по производству тракторов. В целом постановлением Правительства в области создана специальная индустриальная зона. Наша главная задача — обеспечить глубокую переработку продукции внутри страны, создавать новые рабочие места и формировать современную промышленную базу региона, способствующую устойчивому экономическому росту, — поделился Марат Ахметжанов.

К слову, Акмолинская область является одним из признанных лидеров также в сельском хозяйстве. В прошлом году аграрии Акмолинской области собрали рекордные 7,6 млн тонн зерновых культур, что стало одним из лучших исторических результатов. Регион также занимает лидирующие позиции по посевным площадям: 5,5 млн гектаров в области при 23,5 млн гектаров по стране. По итогам года область стала лидером по росту производства продукции сельского хозяйства.