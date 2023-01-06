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Ренат Бектуров назначен Управляющим Международным финансовым центром «Астана»

6 Января 2023, 18:25
Ренат Бектуров назначен Управляющим Международным финансовым центром «Астана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бектуров Ренат Нурмолдаевич назначен Управляющим Международным финансовым центром «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ренат Бектуров имеет более 10 лет опыта работы в сфере финансовых услуг, бывший финансовый директор биржи AIX (Astana International Exchange). Ранее занимал должность руководителя отделом развития управления активами Администрации МФЦА, возглавлял казначейство в Национальной инвестиционной корпорации Национального Банка Казахстана.

Бектуров также работал в Банке развития Казахстана и участвовал в ряде знаковых сделок на рынке долгового капитала, таких как первый выпуск сукук в регионе СНГ. Он является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Ренат имеет степень магистра в области банковского дела и финансов с отличием от Университета Лестера, а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder).


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