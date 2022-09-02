Ремонтом охвачено более 90 автодорог в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный инженер компании «КазАвтоЖол» Талгат Смагулов сообщил, что на сегодняшний день продолжается активная работа по реконструкции и ремонту автодорог республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день продолжается активная работа по реконструкции и ремонту автодорог республиканского значения на протяжении 7 тыс. км, из которых реконструкцией/строительством охвачено 4 тыс. км, а ремонтными работами - около 3 тыс. км», - сказал Талгат Смагулов.

Спикер напомнил, что общая протяженность дорог республиканского значения составляет 25 тыс. км.

«По стране на 96 участках автодорог республиканского значения предусмотрены строительные работы», - проинформировал Талгат Смагулов.