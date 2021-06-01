РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 31 Май 2021 | GMT +6

    Ремонтные работы ведутся на «горбатом мосту» в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал о том, какие ремонтные работы ведутся на «горбатом мосту», передает МИА «Казинформ».

    «Мосты, транспортные развязки позволяют соединить разные районы города, сократить время пути и сделать город более мобильным. Для исправного функционирования сооружений необходимо их своевременно ремонтировать.

    К примеру, путепровод №2, известный в народе как «горбатый мост», был признан аварийным. Во время объезда ознакомился с проведением ремонтных работ по восстановлению данного путепровода (через железнодорожные пути в составе транспортной развязки по пр. Богенбай батыра - шоссе Алаш). На объекте завершены демонтажные работы аварийной части путепровода, ведутся строительно-монтажные работы по устройству опорной части сооружения, а также параллельно ведется работа по выносу с пятна застройки существующих инженерных сетей.





    Движение на мосту для удобства горожан полностью не останавливали: сохранили по полосе для каждого направления. Капитальный ремонт аварийного участка путепровода позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дороги, повысить уровень безопасности движения и создать благоприятные условия для транспортного движения!

    Кроме того, в текущем году также отремонтируем 115 улиц. Акцент, как и в прошлом году, сделаем на старую часть города и жилые массивы. К примеру, в прошлом году отремонтировали свыше 170 улиц. Таким образом, только за последние два года значительно улучшится состояние дорог», - сообщил аким столицы.



    Теги:
    Астана Акимат Строительство Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!