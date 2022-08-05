Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Ремонтные работы в Доме-музее Ахмета Байтурсынова завершат к концу августа
5 Августа 2022 16:23

Ремонтные работы в Доме-музее Ахмета Байтурсынова завершат к концу августа

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Дом-музей Ахмета Байтурсынова в Джангельдинском районе планируют сдать в эксплуатацию уже к концу месяца. Сейчас здесь идут полным ходом ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Костанайской области с рабочим визитом находится в южных районах. Там же он проинспектировал строительство Дома-музея Ахмета Байтурсынова.

«Ознакомился с ходом строительства Дома - музея Ахмета Байтурсынова. В настоящее время ведутся работы по транспортировке строительных материалов, выполнены работы по заливке фундамента и ведутся работы по укладке кровли. Завершить ремонтные работы планируется до конца месяца», - сообщил Архимед Мухамбетов в Instagram.

Строительство, как стало известно, ведет ТОО «Алюминстрой».

Ранее руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков прокомментировал снос старого здания Дома-музея и сообщил о том, что реконструкция была произведена из некачественных материалов, после чего здание разрушилось. Позже с подрядчиком был разорван договор и акимат района объявил конкурс, был определен новый подрядчик.


Новости по теме
Лидерам движения «Алаш» и видным деятелям Казахстана установят памятники
Костанайцам не будут отключать газ во время ремонта газопровода
Около 10 млн тенге потратят на устройство тротуаров в Петропавловске
Читайте также
Суд взыскал с Минфина в пользу экс-замглавы следственного управления ДП Костанайской области 5 млн тенге
Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
Горнодобывающую промышленность будут развивать в Костанайской области
Лидерам движения «Алаш» и видным деятелям Казахстана установят памятники
Рост заболеваемости КВИ почти в два раза отмечается в Костанайской области
Кнопки SOS начали функционировать в Рудном
Костанайцам не будут отключать газ во время ремонта газопровода
Полсотни молодых семей в Костанае получат квартиры по программе «Жас шаңырақ»
Популярное
1 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
3 Предложение запретить плевки на улицах поддержала глава Минздрава РК
4 Миллион тенге за приставание в автобусе к несовершеннолетней заплатит житель столицы
5 Природоохранная акция «Сайгак» стартовала в Акмолинской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив