Ремонт туалетов на Центральном стадионе Алматы проведут к матчу «Кайрат» — «Реал Мадрид»

Центральный стадион Алматы имеет четвертую категорию от УЕФА, которая позволяет проводить матчи Лиги чемпионов и других еврокубков вплоть до полуфиналов. Необходимым критериям полностью соответствуют футбольное поле, система освещения, раздевалки, зоны для команд и судей, имеются сертификаты, дающие право проводить международные матчи.

Тем не менее, это не освобождает руководство арены от необходимости проведения ряда работ по улучшению объекта.

В Дирекции спортивных сооружений Алматы рассказали, что среди недостатков — сломанные стулья и устаревшие туалеты.

Фото: акимат Алматы

— Спортивный объект является не только не новым, но также отмечается отсутствие заботы некоторых зрителей о собственности стадиона, — констатировали в ДСС Алматы.

В Дирекции заверили, что Центральный стадион будет полностью подготовлен к предстоящему матчу «Кайрат» — «Реал Мадрид». А именно: обещают выполнить необходимые улучшения, усилить меры поддержания чистоты и безопасности, обеспечив соблюдение всех международных норм для проведения матчей высочайшего уровня.

— Поскольку значительная часть сидений обычно повреждается после матчей, сиденья регулярно проверяются и заменяются. В настоящее время этот вопрос находится под строгим контролем — идет замена и реставрация кресел, проведены работы по благоустройству территории. Раньше санитарно-гигиенические узлы (туалеты — прим. авт) подвергались легкому ремонту, сейчас начат их комплексный ремонт, — заверили в Дирекции спортивных сооружений.

Ранее стало известно, что на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» в Алматы ожидается приезд до 5 тысяч туристов.