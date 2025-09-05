РУ
    17:37, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ремонт туалетов на Центральном стадионе Алматы проведут к матчу «Кайрат» — «Реал Мадрид»

    Подготовка Центрального стадиона Алматы к приему матчей Лиги чемпионов ведется строго в соответствии с графиком. Об этом рассказали в Дирекции спортивных сооружений, передает агентство Kazinform.

    Центральный стадион Алматы
    Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

    Центральный стадион Алматы имеет четвертую категорию от УЕФА, которая позволяет проводить матчи Лиги чемпионов и других еврокубков вплоть до полуфиналов. Необходимым критериям полностью соответствуют футбольное поле, система освещения, раздевалки, зоны для команд и судей, имеются сертификаты, дающие право проводить международные матчи.

    Тем не менее, это не освобождает руководство арены от необходимости проведения ряда работ по улучшению объекта.

    В Дирекции спортивных сооружений Алматы рассказали, что среди недостатков — сломанные стулья и устаревшие туалеты.

    Центральный стадион Алматы, туалеты
    Фото: акимат Алматы

    — Спортивный объект является не только не новым, но также отмечается отсутствие заботы некоторых зрителей о собственности стадиона, — констатировали в ДСС Алматы.

    В Дирекции заверили, что Центральный стадион будет полностью подготовлен к предстоящему матчу «Кайрат» — «Реал Мадрид». А именно: обещают выполнить необходимые улучшения, усилить меры поддержания чистоты и безопасности, обеспечив соблюдение всех международных норм для проведения матчей высочайшего уровня.

    — Поскольку значительная часть сидений обычно повреждается после матчей, сиденья регулярно проверяются и заменяются. В настоящее время этот вопрос находится под строгим контролем — идет замена и реставрация кресел, проведены работы по благоустройству территории. Раньше санитарно-гигиенические узлы (туалеты — прим. авт) подвергались легкому ремонту, сейчас начат их комплексный ремонт, — заверили в Дирекции спортивных сооружений.

    Ранее стало известно, что на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» в Алматы ожидается приезд до 5 тысяч туристов. 

    Теги:
    Инфраструктура Спорт Футбол Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
