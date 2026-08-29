Ремонт тротуаров в Алматы: как должны обеспечивать проход пешеходам

Во время ремонта тротуаров в Алматы подрядные организации обязаны обеспечивать безопасный проход для пешеходов, в том числе при одновременном проведении работ с обеих сторон улицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Алматы продолжается благоустройство тротуаров, однако одновременно с ремонтом жители сталкиваются с другой проблемой — на некоторых улицах проход для пешеходов затруднен.

Фото: Камшат Абдирайым /Kazinform

По наблюдениям корреспондента Kazinform, на ряде участков установлены ограждения и организованы специальные проходы, позволяющие безопасно обходить зоны ремонта.

Вместе с тем на отдельных улицах работы одновременно ведутся по обеим сторонам дороги. Из-за этого пешеходы иногда вынуждены выходить прямо на проезжую часть.

Фото: Александр Павский /Kazinform

На отдельных отрезках жителям приходится искать обходные пути к собственным домам или передвигаться по разрытым и пыльным строительным площадкам.

В социальных сетях жители Алматы отмечают, что из-за ремонта привычные пешие маршруты стали менее удобными. При этом многие относятся к временным неудобствам с пониманием.

Фото: Александр Павский /Kazinform

Редакция Kazinform направила запрос в управление развития общественных пространств города Алматы, чтобы выяснить, какие требования предъявляются к подрядчикам и как контролируется безопасность пешеходов во время работ.

В управлении сообщили, что на время проведения работ подрядчики должны организовывать временные маршруты обхода, устанавливать ограждения, дорожные знаки и информационные указатели. При этом выход пешеходов на проезжую часть не допускается.

Фото: Александр Павский /Kazinform

— При одновременном проведении работ с обеих сторон улицы организация движения пешеходов осуществляется в соответствии с утвержденными проектными решениями и временными схемами организации движения с обеспечением безопасных альтернативных маршрутов. Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется Управлением в рамках мониторинга объектов, — сообщили в управлении в ответ на запрос агентства.

Фото: Александр Павский /Kazinform

При выявлении нарушений подрядным организациям выдаются соответствующие замечания и поручения по их устранению. Исполнение выданных замечаний находится на контроле управления.

Фото: Александр Павский /Kazinform

Как ремонт влияет на деревья

Отдельно в управлении рассказали о сохранении деревьев и других зеленых насаждений во время ремонта тротуаров и дорог.

В ведомстве сообщили, что при проектировании объектов в предусмотренных законодательством случаях проводится оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Фото: Александр Павский /Kazinform

Проектные решения также должны учитывать сохранение существующих зеленых насаждений в зоне проведения работ.

В проектных решениях также учитываются вопросы сохранения существующих зеленых насаждений, расположенных в зоне проведения работ.

Фото: Александр Павский /Kazinform

— В ходе выполнения работ подрядные организации обязаны соблюдать предусмотренные проектной документацией требования по сохранению зеленых насаждений и недопущению повреждения их стволов и корневой системы. Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется управлением в рамках мониторинга хода выполнения работ, — сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Павский /Kazinform

При этом конкретное количество случаев повреждения деревьев или их корневой системы с начала работ в управлении не назвали. На соответствующий вопрос в ведомстве сообщили, что мониторинг состояния зеленых насаждений проводится в зоне производства работ.

Фото: Александр Павский /Kazinform

— При выявлении фактов повреждения деревьев либо их корневой системы принимаются соответствующие меры в пределах компетенции, в том числе подрядным организациям выдаются замечания и поручения по устранению выявленных нарушений и недопущению их повторения, — ответили в управлении.

Фото: Александр Павский /Kazinform

Ранее мы рассказывали о благоустройстве Атакента в Алматы. После реконструкции входной группы комплекс стал выглядеть лучше, однако вечером некоторые аллеи остаются плохо освещенными, а состояние отдельных участков вызывает вопросы у горожан.