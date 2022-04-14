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    13:25, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Ремонт столичных дорог в этом году требует дополнительных 32 млрд тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Жансултан Сапарбаев сообщил, что 32 млрд тенге дополнительно потребуется на ремонт столичных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день бюджет управления транспорта составляет 49 млрд тенге. В прошлый раз я рассказывал о дополнительной заявке, которую запросили у Министерства финансов РК. Мы подавали дополнительную заявку на 25,5 млрд тенге. Министерство финансов РК подтвердило нашу заявку. Данные средства ориентировочно получим в начале июня. Из 25 млрд тенге 5 млрд тенге выделены для жилых массивов, львиная доля выделяется на жилые массивы Алматинского района», - пояснил на заседании маслихата глава столичного управления.

    Из местного бюджета глава управления просит поддержать заявку от депутатов на 32 млрд тенге.

    «Из 32 млрд тенге 6 млрд 300 млн тенге – это дополнительная потребность для среднего ремонта города. Потребность растет в ремонте дорог, соответственно количество тоже. 15,5 млрд тенге необходимо на субсидирование пассажирских перевозок, 3,9 млрд тенге просим для строительства, реконструкции дорожного движения и строительства 57 светофорных объектов, 400 млн тенге просим для нанесения разметок», - добавил Ж. Сапарбаев.

    Ранее сообщалось, что два моста будут построены для устранения пробок на левом берегу столицы.

    Теги:
    Бюджет Дороги Акимат Строительство Общество
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