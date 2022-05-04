4 Мая 2022 23:28

Ремонт республиканских дорог возобновили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном центре в этом году планируется реализовать проекты по реконструкции и расширению автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ремонт проводят на автодороге «Актобе-Кандыагаш» и от моста через реку Илек в селе Кирпичное до трассы «Актобе-Орск». На 11 километре дороги республиканского значения «Актобе-Кандыагаш» началась укладка асфальта, здесь задействовано более 20 единиц спецтехники.

«Работает подрядная организация «Сине Мидас Строй». Асфальт производит завод в Бестамаке, его мощность - 250 тонн в час. Этого достаточно. Начинаем укладку первого слоя, затем будет второй слой, а после откроем движение. Последний слой - щебеночно-мастичная смесь. Его уложат позже», - сообщил директор актюбинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Марат Махамбетов.

После реконструкции дорога будет четырехполосной. По проекту реконструкция будет полностью закончена в 2023 году. До конца текущего месяца подрядчики должны завершить асфальтирование двух полос до Бестамака, что позволит открыть их для движения транспорта. Далее откроют две полосы до Алги, а к осени этого года - до Кандыагаша.

Возобновлен и капитальный ремонт автодороги «Южный обход».

«В этом году мы принципиально должны решить вопрос с 41 разъездом. В прошлом году подрядчик вскрыл все полотно на этой дороге, но со своими обязанностями не справился, чем доставил массу неудобств жителям 41 разъезда и водителям. Проблем с финансированием по этой дороге нет, но многое зависит от ответственности подрядчиков. До осени мы должны полностью открыть проезд», - подчеркнул аким области.

Вскрытие старого асфальтобетонного покрытия на автодороге от моста через реку Илек село Кирпичное до трассы «Актобе-Орск» будут проводить поэтапно.

«Будем работать по участкам. Закончим два километра и после будем двигаться дальше. Ко дню города (28 мая, прим. ред.) планируем открыть поворот до Родниковки и продолжать дальше работать. Ремонт идет параллельно на всей протяженности. Приступили к расширению моста через реку Бутак. Он будет четырехполосным. До конца года должны открыть движение по двум полосам», - сказал директор подрядной организации ТОО «АФ Коквест» Виктор Проскурин.

Аким области поручил максимально ускорить работы. Он также напомнил, что в этом году начнутся работы по расширению моста через реку Илек.

«Дополнительно построят мост рядом, будет четырехполосный проезд. Это поможет решить проблему пробок. Мост через реку Каргалу тоже будет расширен», - отметил Ондасын Уразалин.

По его словам, проспект Тәуелсіздік расширят до восьми полос и до шести полос расширят улицу имени Мустафы Шокая на участке от проспекта Тәуелсіздік до проспекта Санкибай батыра.