Ремонт проспектов Абая, Сейфуллина и Аль-Фараби в Алматы: какие участки будут закрыты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ремонт проспектов Абая, Сейфуллина и Аль-Фараби близится к завершению в Алматы. Остались последние участки, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По проспекту Абая параллельно работают две подрядные организации. В западном направлении ремонт завершен, и движение транспорта открыто от проспекта Достык до улицы Розыбакиева. С 23:00 10 августа до 06:00 часов 12 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта на последнем участке от улицы Розыбакиева до улицы Тлендиева. На этом средний ремонт проезжей части проспекта Абая будет завершен.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Сатпаева, Малая Абая, Тлендиева, Розыбакиева и прилегающие улицы. Сквозное движение транспорта по улицам Розыбакиева, Тургут Озала, Брусиловского и Тлендиева будет доступно. Проезд по съездам на пересечении с улицей Карасу, Каримова и Туркебаева будет ограничен, объезд будет организован по улице Есенжанова.

По проспекту Сейфуллина дорожные работы были завершены и открыто движение от железнодорожного вокзала Алматы-1 до улицы Акан Серы. Следующий участок от улицы Акан Серы до проспекта Рыскулова будет отремонтирован с 23:00 часов 11 августа до 07:00 часов 13 августа.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Кассина, Рудаки, Артиллерийская, Жансугурова и прилегающие улицы. Сквозное движение транспорта по улицам Успенского, Акан Серы будет доступно. Таким образом, запланированные работы по проспекту Сейфуллина будут завершены.

По проспекту Аль-Фараби, по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне, от проспекта Достык до проспекта Гагарина асфальтобетонное покрытие уложено. При благоприятных погодных условиях с 23:00 часов 12 августа до 07:00 часов 14 августа будет ремонтироваться последний участок проезжей части проспекта Аль-Фараби от Дулати до Аскарова. Движение на данном участке будет временно ограничено. Закрытый участок можно объехать через съезды и кольцевое движение по улицам Мустафина и Торайгырова.

Работы по нанесению дорожной разметки начаты на проспектах Абая и Аль-Фараби. По проспекту Сейфуллина разметки будут нанесены после завершения ремонта.

Для обеспечения безопасности участников движения будут задействованы сотрудники патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что движение по основным магистралям города планируется завершить раньше установленного срока. По утвержденному графику дорожно-ремонтные работы планировалось завершить к 31 августа.