Ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби в Алматы: когда появятся разметки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дорожные разметки на проспектах Абая и аль-Фараби в Алматы появятся в ближайшие дни, сейчас ведутся работы с нанесением предварительной трассировки, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате Алматы сообщили, что согласно требованиям заводов-изготовителей разметочных материалов, дорожную разметку рекомендуется наносить в определенных условиях.

«Это - сухая погода, сухое и очищенное от грязи и пыли дорожное покрытие, а также установившаяся температура воздуха от 5 до 30 градусов. При этом, не рекомендуется наносить постоянную разметку на свежеуложенных дорожных покрытиях ранее, чем через месяц после их устройства. Однако при открытом движении и интенсивности движения более 3000 автомобилей в сутки, допускается нанесение постоянной линии дорожной разметки через неделю», - отметили в акимате.

Нанесение дорожной разметки на ремонтируемых участках проспектов Абая и аль-Фараби планируется начать в ближайшие дни. На сегодняшний день ведутся работы с нанесением предварительной трассировки. В городе уже ведутся работы по нанесению разметки на отремонтированных участках улиц районного значения и обновлению существующих разметок.

В Алматы в этом году средним ремонтом планируют охватить 230 улиц протяженностью более 200 км, основными их них являются проспекты Абая и аль-Фараби, а долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии поднять с 86% до 89%.

Ранее руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что в этом году ремонт по проспекту Абая будет проводиться от проспекта Достык до улицы Тлендиева, протяженность которого составляет 7,3 км (планируемый срок завершения до 26 августа). А ремонт по проспекту аль-Фараби - от улицы Аскарова до проспекта Достык, общая протяженность 9,3 км (планируемый срок завершения до 29 августа).

Стоит отметить, что дороги города на сегодня ремонтируют по новым технологиям - в пилотном формате начали применять полимеры в составе асфальтобетонов. Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

Помимо этого, на проспекте аль-Фараби продолжается реконструкция моста через реку Есентай. В 2020 году состояние сооружения было признано предаварийным. Выявленные экспертным обследованием дефекты, влияли на грузоподъемность и безопасность моста. В этой связи в начале июня были начаты работы по реконструкции моста. Учитывая, что осенью начнется очередной учебный год и будет увеличен транспортный поток, строительные бригады работают в две смены. Это позволит завершить работы по реконструкции моста до конца августа. Кроме того, автомобильный мост через речку Есентай будет расширен до 8 полос в оба направления - по четыре в каждом. Ранее на мосту было по три полосы.