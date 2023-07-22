Ремонт по южной стороне пр. Аль-Фараби в Алматы завершен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершены работы по укладке полимерного асфальтобетона на южной стороне проспекта от ул. Торайгырова до проспекта Достык. Движение открыто. Отремонтированы съезды на пр. Назарбаева и Достык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Следующий этап – средний ремонт по северной стороне проспекта.

С 23-00 ч. 22 июля до 07-00 ч. 24 июля по пр. Аль-Фараби от реки Жарбулак до пр. Сейфуллина полностью перекроют движение в западном направлении. В это же время, проезд с пр. Достык, пр. Назарбаева, бул. Мендыкулова и ул. Западный Желтоксан на пр. Аль-Фараби в западном направлении будет ограничен.

Для увеличения пропускной способности на участке от реки Жарбулак до улицы Маркова будет организовано реверсивное движение.

Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники патрульной полиции. Дорожные работы по транспортной магистрали пр. Аль-Фараби идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года.