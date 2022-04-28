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Ремонт плотин начали в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
28 Апреля 2022, 02:44
Ремонт плотин начали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В целях борьбы с паводком в Актюбинской области проводится работа по ремонту плотин, строительству водохранилищ, улучшению состояния рек и озер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области Ануарбека Бермаганбетова, в 2021 году в регионе была подготовлена дорожная карта, начаты мероприятия по борьбе с паводком.

«В целях борьбы с паводковыми явлениями подготовлены проектно-сметные документации на проведение капремонта 8 гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности. Сейчас проекты проходят госэкспертизу. После нее будет проводиться капремонт.

Два года назад подняли проблему с рекой Уил. В 2021 году подготовили проект по очистке русла реки, сейчас будет объявлен конкурс по продолжению данного проекта. Также разработано ПСД для реализации снегозадерживающих мероприятий на реке Уил и реке Каилжыр», - сказал А. Бермаганбетов.

По его словам, планируется завершить начатый в 2021 году капитальный ремонт противопаводковой плотины на левом берегу реки Илек Алгинского района и плотины Казанка-1 Мартукского района до августа 2022 года.

На госэкспертизу направят технико-экономическое обоснование по строительству 10 малых водохранилищ, чтобы затем составить проектно-сметную документацию.

Также планируется проведение государственной экспертизы проекта ТЭО «Регулирование и улучшение экологической обстановки рек, озер в бассейне рек Иргиз и Тургай на территории Иргизского района Актюбинской области», составление ПСД после получения экспертизы.


Актюбинская область   Строительство   Паводок   Вода  
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