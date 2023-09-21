Ремонт котла на ТЭЦ-2 затягивается в Темиртау

Продолжается мониторинг ремонтных работ на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». Ситуацию постоянно отслеживает городской штаб. Очередное совещание с выездом на место провел аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Совещание прошло с участием представителей компании, подрядчиков и руководства энергонадзора.

По словам директора ТЭЦ-2 Сергея Кривова, в отопительный сезон энергоисточник вступит с четырьмя котлами. Еще один котел обещают подготовить до конца октября. Затянулся ремонт котла № 4, который смогут завершить не раньше ноября.

Ермаганбет Булекпаев потребовал своевременно решать все вопросы. Аким области подчеркнул, что на особом внимании находится готовность теплосетей, а также объектов соцкультбыта и жилых домов.

Аким города Темиртау Ораз Таурбеков сообщил, что уже в ближайшие дни планируются гидравлические испытания теплосетей, где был ремонт. Глава города также пояснил ситуацию по домам. В Темиртау 1181 многоэтажка. Проблемными являются 256 домов, которые в прошлом сезоне недолжным образом подготовили внутренние коммуникации, из-за чего получили условный допуск. При подготовке к предстоящему отопительному сезону потребовали, чтобы там устранили все замечания. По информации акима города, сейчас на контроле остаются около 140 домов.

«Все меры принимайте, решайте вопросы! Отрабатывайте вместе с городом! В прошлом году по вине станции были недогревы. Отопительный сезон мы должны начать вовремя и нормально пройти. Это наша общая ответственность перед жителями города», – отметил Ермаганбет Булекпаев, обращаясь к руководству ТЭЦ.