Ремонт каких автодорог будет завершен в текущем году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Ремонт каких участков автомобильных дорог будет завершен в текущем году в Казахстане, рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети 5 тыс. км, в том числе реконструкцией 3,6 тыс. км и ремонтом 1,5 тыс. км», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Вице-министр добавил, что на дорогах и улицах местной сети ведутся дорожно-строительные работы на 3,4 тыс. км.

«По итогам года мы планируем довести долю автомобильных дорог республиканского значения в нормативное состояние до 90 % и дорог областного и районного значения местной сети до 80 %», - сообщил Берик Камалиев.

Было отмечено, что в рамках реконструкции ведутся работы на 15 проектах.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, активно ведется развитие коридора «Центр-Юг». На сегодняшний день реконструкцией охвачен участок Караганда – Балхаш – Бурылбайтал – Курты – Капшагай, протяженностью 955 км.

На востоке страны ведется реконструкция автомобильных дорог Талдыкорган-Усть-Каменогорск (768 км) и Калбатау-Майкапшагай (415 км).

Помимо этого, проводится реконструкция автодороги «Ушарал-Достык» (184 км), реконструкция дорог «Мерке – Бурылбайтал» (262 км), «Узынагаш-Отар», протяженностью 96 км. В западном регионе ведется реконструкция коридора Актобе-Атырау-Астрахань (740 км). Также продолжается строительство развязки на железнодорожном переезде станции Шамалган.

«В целом по итогам года планируем завершить работы на 2,2 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения», - резюмировал Берик Камалиев.