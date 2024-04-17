Ремонт газораспределительных установок начали в Темиртау

В Темиртау приступили к ремонту газораспределительных установок. В городе планируется заменить четыре газгольдера, обеспечивающие газом 19 многоэтажных жилых домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего в Темиртау из 17 ГРУ на балансе отдела ЖКХ 11 газораспределительных резервуаров. В этом году выделены средства на ремонт четырех из них. Это газгольдеры центральной части города. Они ни разу капитально не ремонтировались. Изношены также газораспределительные сети.

- Мы уже приступили к ремонтным работам. Будут заменены газгольдеры на проспекте Республики, 10, 59, на улице Абая, 51, а также на проспекте Металлургов, 16. Сначала мы смонтируем новые трубы, затем установим новый газгольдер и только после этого переподключим систему, чтобы жители длительное время не остались без газа, – рассказал бригадир участка подрядной компании BN-Project Ергали Тажидин.

По проекту подрядчики не только заменят резервуары, но и протянут новые газораспределительные сети к домам и благоустроят территорию установки. В настоящее время оформлены необходимые разрешительные документы, идет демонтаж старого оборудования. Бригады работают над сваркой и прокладкой новых труб.

Также в Темиртау приступили к капитальному ремонту участка тепломагистрали № 1 на улице Абая. Там планируется заменить более двух километров труб. Работы идут с 8 апреля.

На сегодня день выполняется завоз основных материалов, начаты земляные работы по рытью траншеи для укладки труб.