РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:53, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Ремонт газораспределительных установок начали в Темиртау

    газопровод
    Фото: primeminister.kz

    В Темиртау приступили к ремонту газораспределительных установок. В городе планируется заменить четыре газгольдера, обеспечивающие газом 19 многоэтажных жилых домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Всего в Темиртау из 17 ГРУ на балансе отдела ЖКХ 11 газораспределительных резервуаров. В этом году выделены средства на ремонт четырех из них. Это газгольдеры центральной части города. Они ни разу капитально не ремонтировались. Изношены также газораспределительные сети.

    - Мы уже приступили к ремонтным работам. Будут заменены газгольдеры на проспекте Республики, 10, 59, на улице Абая, 51, а также на проспекте Металлургов, 16. Сначала мы смонтируем новые трубы, затем установим новый газгольдер и только после этого переподключим систему, чтобы жители длительное время не остались без газа, – рассказал бригадир участка подрядной компании BN-Project Ергали Тажидин.

    По проекту подрядчики не только заменят резервуары, но и протянут новые газораспределительные сети к домам и благоустроят территорию установки. В настоящее время оформлены необходимые разрешительные документы, идет демонтаж старого оборудования. Бригады работают над сваркой и прокладкой новых труб.

    Также в Темиртау приступили к капитальному ремонту участка тепломагистрали № 1 на улице Абая. Там планируется заменить более двух километров труб. Работы идут с 8 апреля.

    На сегодня день выполняется завоз основных материалов, начаты земляные работы по рытью траншеи для укладки труб.

    Теги:
    Темиртау Регионы Казахстана Регионы Газопровод Карагандинская область ЖКХ Газификация
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!