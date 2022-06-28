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Ремонт дороги в районе рынка «Алтын Орда» в Алматы полностью завершат до конца года
28 Июня 2022 20:49

Ремонт дороги в районе рынка «Алтын Орда» в Алматы полностью завершат до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские водители возмутились состоянием нового моста в районе рынка «Алтын Орда». Один из них снял на видео образовавшиеся ямы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В национальной компании «КазАвтоЖол» сообщили, что в настоящее время продолжается производственная работа в рамках реализаций объекта капитального ремонта участка «Райымбек-Алматы» автомобильной дороги «Алматы-Бишкек» возле рынка «Алтын-Орда».

«В этом году по объекту выполняются остаточные работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, полигальной крыши и лифтов на пешеходных переходах, в том числе их покраска, также установка элементов обустройства, а именно устройство железобетонного и барьерного ограждения, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Полное завершение работ по объекту планируется в 2022 году», - прокомментировали в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол».

Также сообщается, что на видео было запечатлено состояние нижнего слоя покрытия. Образовавшиеся дефекты на главной магистральной эстакаде, в частности в районе спуска, были устранены.

«При этом в процессе начала работ по устройству финального верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, данные участки будут отфрезерованы и повторно уложен асфальтобетон для придания целостности нижнего слоя покрытия», - отметили в нацкомпании.

Развязку возле рынка «Алтын Орда» близ Алматы открыли в конце декабря прошлого года.


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Автор:
Корреспондент
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