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Ремонт дороги «Ушарал-Достык» завершат в 2022 году

8 Августа 2021 09:03
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Ремонт дороги «Ушарал-Достык» завершат в 2022 году

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Строительство автомагистрали международного значения «Ушарал-Достык», протяженностью 183 км, обещают закончить в намеченные сроки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Ее реконструкции местные жители ждали больше полувека. И вот в 2019 году начался капитальный ремонт. Однако в прошлом темпы работ значительно снизились.

Отставание от графика специалисты объясняют пандемией. По словам подрядчиков, из-за коронавируса на участках образовался дефицит рабочих кадров.
В этом году уже введен в эксплуатацию 60 километровый участок до курортного села Акши. Сейчас строительные работы ведутся на остальных двух.
«Мы все отставания от графика ликвидировали, работы ведутся в темпе. И на сегодняшний день задача стоит по участку 60-120 завершить все искусственные сооружения. В том числе, малые искусственные сооружения и мостовые сооружения. И открыть движение по нижнему слою покрытия. А верхний слой покрытия оставить на следующий год», - сказал заместитель руководителя областного филиала НК «КазАвтоЖол» Нурхат Акылтаев.

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#Инфраструктурные проекты   #Алматинская область   #Транспорт  
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