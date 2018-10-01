Ремонт дорог завершили в одном из районов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинском районе Карагандинской области отремонтировали ряд дорог областного и республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Каркаралинском районе в этом году отремонтировали 50,8 км дорог, 2 моста и обновили водосливы. На эти цели было выделено 1327,12 млн тенге.

«На общую сумму в 490,9 млн тенге были проведены ремонтные работы на дороге республиканского значения Караганда - Аягоз - Бугаз», - сообщил аким Каркаралинского района Халел Максутов.

На ремонт дорог областного значения было выделено 478,5 млн тенге. 2 моста отремонтированы и сданы в эксплуатацию: это мост у реки Талды на трассе Караганда - Аягоз - Коянды - Егиндыбулак - Буркитти и мост через реку Байкожа.

Также, по словам Халела Максутова, ремонт дорог районного значения обошёлся в 363,7 млн тенге. На эти средства были произведены средние ремонтные работы на трассе Каркаралинск - К. Аманжолов, на улице Аубакирова в Каркаралинске и на трёх улицах в посёлке Карагайлы.

Кроме того, на дорогах районного значения на 8 водосливах провели реконструкцию.

Общая протяжённость автомобильных дорог в районе составляет 1 118 км. Из них 165 км - республиканского значения, 311- областного и 632,4 км - районного.







Напомним, реконструкцию моста у реки Талды, который был разрушен в 2015 году весенними паводками, завершили еще в августе. Старый мост был длиной 65,8 метра и с 5 пролетами по 12 метров, сейчас его сделали в 3 пролета в 24 метра. На сегодня общая протяженность нового моста составляет 72 метра.