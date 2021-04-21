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    10:01, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Ремонт дорог временно приостановили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за непогоды приостановили ремонт дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с погодными условиями дорожно-ремонтные работы на 21 апреля временно приостановлены», - сообщили в управлении городской мобильности.

    Как сообщалось ранее, с начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3 900 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 329 улицах города.

    Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

    Кроме того, власти города пригрозили дорожникам возвратом на завод некачественного асфальта.


    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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