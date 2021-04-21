Ремонт дорог временно приостановили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за непогоды приостановили ремонт дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с погодными условиями дорожно-ремонтные работы на 21 апреля временно приостановлены», - сообщили в управлении городской мобильности.

Как сообщалось ранее, с начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3 900 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 329 улицах города.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

Кроме того, власти города пригрозили дорожникам возвратом на завод некачественного асфальта.