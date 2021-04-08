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Ремонт дорог в Медеуском районе Алматы не прошел проверку на качество

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Апреля 2021, 17:25
Ремонт дорог в Медеуском районе Алматы не прошел проверку на качество

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Провалы, шелушения и просадки на дорогах в ходе специального объезда в Медеуском районе обнаружили Первый зампред алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Мейржан Отыншиев и председатель Медеуского районного филиала партии, аким района Асет Масабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской филиал партии «Nur Otan».

Так, из-за несоблюдения технологии укладки асфальтного полотна и отсутствия контроля со стороны заказчика и представителя технадзора имеются просадки на восьми участках по улице Керей-Жанибек хандары. В ходе объезда также установлено, что работы по асфальтированию сделаны абсолютно некачественно.

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Множественные нарушения обнаружены и после строительства сетей водоснабжения и водоотведения в мкр-не Музтау. Отсутствие должного контроля также привело к низкому качеству проводимых работ, в том числе отсутствию спецтехники и непосредственно рабочего персонала.

Кроме того, нуротановцами зафиксированы множество просадок и провалов вдоль всей проезжей части улицы Бейсеуова, что создает аварийную ситуацию для движения транспортных средств.

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Вместе с тем, затруднен пеший проход для жителей мегаполиса и проезд легкового автотранспорта. По улицам Замартас и Айдарлы, вследствие проведенных земляных работ и отсутствия асфальтирования, дождевыми водами смываются инертные материалы, что привело к образованию провалов и появлению грязевых масс по всей улице.

Выявленные нарушения создают напряженную обстановку и публикацию негативных постов в социальных сетях со стороны жителей данного микрорайона.

«Обеспечение высоких стандартов жизни жителей во всех районах мегаполиса, вне зависимости от места проживания, является первым приоритетным направлением Стратегии развития «Алматы-2050». В этой связи, подобное отношение к работе по благоустройству мегаполиса крайне недопустимо. Мы поручили руководителям подрядных организаций, в срок до 15 апреля текущего года, устранить все вышеуказанные нарушения. Данный вопрос будет на контроле филиала партии и акима района», - подчеркнул Мейржан Отыншиев.


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