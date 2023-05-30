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Ремонт четырех аэропортов проведут в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
30 Мая 2023, 16:09
Ремонт четырех аэропортов проведут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в Казахстане провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы в 22 аэропортах, а также реконструкцию и строительство пассажирских терминалов в 16 аэропортах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году реализовано 5 проектов: реконструкция терминалов в аэропортах Уральска и Костаная, взлетно-посадочных полос в аэропортах Усть-Каменогорска, Ушарала, Урджара. В этом году реализуются 4 проекта в Алматы, Шымкенте, Кызылорде и Костанае», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства.

По данным ведомства, в Алматы ведется строительство нового международного терминала (работы ведутся в соответствии с графиком, ввод в эксплуатацию ожидается летом следующего года, инвестиции составили более 200 млн долларов США).

«За счет частных инвестиций продолжается строительство новых пассажирских терминалов в аэропортах Шымкента, Кызылорды и за счет резерва Правительства реконструкция аэровокзала аэропорта Костаная с устройством телескопического трапа и строительством зала прилета. В соответствии с поручением Главы государства прорабатывается вопрос проведения реконструкции ВПП аэропорта Павлодара и рулежной дорожки, перрона аэропорта Балхаша», - добавил Марат Карабаев.


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