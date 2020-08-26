Ремонт Чарского водохранилища в ВКО подверг критике сенатор

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Дуйсенгазы Мусин проверил состояние одного из водохранилищ на востоке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Чарское водохранилище было построено ещё в 1978 году в Жарминском районе ВКО по проекту института «Казгипроводхоз». Его общий объём составляет 80 миллионов кубометров. С момента ввода в эксплуатацию на объекте не производился ремонт. В 2016 году на эти цели из республиканского бюджета было выделено более полутора миллиарда тенге. Однако ремонт до сих пор не завершён, и само водохранилище не используется по назначению.

Руководитель филиала предприятия «Казводхоз» рассказал сенатору, что в сметной стоимости проекта были выявлены несоответствия, которые допустили проектировщики. Аким района, в свою очередь, отметил, что Чарское водохранилище в основном используется для орошения сельскохозяйственных земель, что напрямую влияет на экономику района и региона в целом.

Сенатор Дуйсенгазы Мусин раскритиковал хозяйствующие предприятия за простой водохранилища, из-за которого возникло немало серьёзных проблем. Парламентарий рекомендовал специалистам местного акимата в самое ближайшее время привести в порядок проектные расчёты, а подрядчикам завершить качественным образом ремонтные работы. Дуйсенгазы Мусин напомнил руководству района и предприятия об ответственности и предупредил, что ситуация будет на его постоянном контроле.