Религия всегда выполняла функцию образования - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие духовные книги всегда были насыщены идеями гуманизма и мира. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Съезда мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Религия всегда выполняла функцию образования. Коран, Библия, Тора и многие другие духовные книги всегда были насыщены идеями гуманизма и мира. Эти книги также всегда выступали за толерантность и осуждали насилие и конфликты, поэтому в современную эпоху необходимо донести эти ценности до людей», - сказал Президент Казахстана, обращаясь к участникам Съезда.



