РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Религия всегда выполняла функцию образования - Касым-Жомарт Токаев

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие духовные книги всегда были насыщены идеями гуманизма и мира. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Съезда мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Религия всегда выполняла функцию образования. Коран, Библия, Тора и многие другие духовные книги всегда были насыщены идеями гуманизма и мира. Эти книги также всегда выступали за толерантность и осуждали насилие и конфликты, поэтому в современную эпоху необходимо донести эти ценности до людей», - сказал Президент Казахстана, обращаясь к участникам Съезда.



    Теги:
    Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Съезд лидеров мировых религий Астана Международная деятельность Президент
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!